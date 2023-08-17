Инвестиции в криптовалюту: как избежать рисков при покупке цифровых монет

По данным CoinMarketCap, всего в мире существует более девяти тысяч криптовалют. Однако, прежде чем вкладывать свои средства во избежание рисков, необходимо понять основные концепции и принципы инвестирования в эту сферу. Как избежать рисков при покупке криптовалют – в материале Zakon.kz.

Вложение в криптовалюту – это гораздо больше, чем просто покупка монет и надежда на их рост в цене. Это сложный процесс, требующий тщательного анализа. Итак, прежде чем покупать криптовалюту, следует разработать стратегию, определить сколько вы готовы потерять в случае неудачи, и инвестировать только свободные средства, которые вы можете себе позволить потерять.

Как и в любой другой форме инвестиций, покупка криптовалюты сопряжена с определенными рисками. Волатильность рынка может привести к значительным колебаниям цен, что может как принести прибыль, так и стать причиной потери средств. Кроме того, криптовалюты подвержены риску кибератак и мошенничества. Поэтому важно быть особенно осторожными при выборе платформы для покупки, хранения и торговли криптовалютами.

Криптовалютные биржи активно работают над разработкой и внедрением технологий безопасности, чтобы обеспечить защиту своих пользователей и своей платформы. Например, Binance использует современные методы шифрования и 2FA - совместимые аутентификаторы. Эти устройства предоставляют доступ к аккаунту, только когда они подключены к вашему компьютеру физически или по беспроводной связи. Однако, на деле ни одна платформа не является полностью непроницаемой, поэтому важно принимать дополнительные меры безопасности. Не делитесь своими личными данными и паролями с третьими лицами.

Инвестиции в криптовалюту: какую же валюту выбрать

Сегодня биткоин является лидером в криптоиндустрии, соответственно и стоит он дороже. Поэтому новичкам можно рассмотреть альтернативные варианты, к примеру альткоины. Альткоины представляют собой различные криптовалюты, отличные от биткоина. Некоторые из них имеют собственные блокчейны, в то время как другие используют уже существующие, такие как Binance Smart Chain или Ethereum.

Еще одним из вопросов, с которым сталкиваются новички, – это решение, инвестировать только в биткоин или разнообразить свои инвестиции, вложив в несколько криптоактивов. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от ваших индивидуальных предпочтений.

Если вы решите придерживаться только биткоина, то вы вкладываете свои средства в наиболее узнаваемый и устоявшийся проект. Биткоин имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех криптовалют и широко применяется во многих сферах. Однако, следует помнить, что инвестирование только в один актив может быть рискованным, так как цена такого актива может колебаться и привести к потере средств. Иначе говоря, нельзя все яйца держать в одной корзине.

Разнообразие инвестиций в несколько криптоактивов может снизить риски и повысить потенциальную доходность. Если один из ваших активов оказывается убыточным, вы не потеряете все свои инвестиции.

Также следует быть осторожным и проводить тщательное исследование перед инвестированием в коины, так как существует риск столкнуться со скам-проектами или непроверенными активами.

Поэтому, прежде чем принимать решение о покупке криптовалюты, важно провести собственное исследование и анализ рынка.

Ключевые показатели: как стоить свой анализ

В мире криптовалют каждый день появляются новые активы, и выбор подходящего для инвестиций может быть сложной задачей. При анализе потенциального криптоактива для инвестирования необходимо учитывать несколько ключевых показателей.

Ранг или иначе рейтинг капитализации позволяет оценить популярность и значимость монеты на рынке. Чем выше ранг, тем больше вероятность, что актив уже прошел проверку временем и обладает значительным потенциалом. Рыночная капитализация тоже является важным показателем, который отражает общую стоимость всех доступных монет. Хотя эта цифра может быть не точной, она используется для составления рейтинга криптовалют. Высокая рыночная капитализация может указывать на стабильность и доверие к проекту. Для долгосрочных инвестиций рекомендуется выбирать криптоактивы с низкой волатильностью, то есть с медленными изменениями цены. Показатель волатильности позволяет оценить, насколько быстро меняется цена валюты. Монеты с низкой волатильностью, ограниченной в пределах 10%, обычно считаются более надежными для долгосрочных инвестиций. Циркулирующее предложение указывает на количество монет, которые уже выпущены и находятся в обращении. Чем меньше монет на рынке, тем больше ценность каждого токена. Однако, стоит обратить внимание на общее и максимальное предложение. Общее предложение указывает на количество монет, которые планируется выпустить в будущем, а максимальное предложение показывает максимальное количество монет, которое может быть выпущено. Желательно, чтобы общее и максимальное предложения были примерно равными. Существенное отличие между ними может свидетельствовать о том, что разработчики оставили себе значительную долю монет, что повышает риски для будущего проекта. Исследуйте, на скольких биржах торгуется выбранный криптоактив. Чем больше бирж, на которых он доступен, тем лучше. Это обезопасит вас от возможных турбулентностей на рынке и даст вам больше возможностей продать монету при необходимости.

Немного подсказок: на что еще следует обратить внимание

При выборе токенов для инвестиций на рынке криптовалют, особенно малоизвестных, важно применять подход венчурного инвестора. Это означает, что вы инвестируете не только в цифровую монету, но и того, кто за ней стоит, а также его в команду, которая разрабатывает и продвигает проект.

Руководители проекта играют ключевую роль в принятии стратегических решений и формировании сообщества. Поэтому важно заранее узнать, что пишут в открытых источниках о создателях токена, в который вы планируете инвестировать. К тому же руководители, имеющие успешный опыт и хорошую репутацию, могут повысить вероятность успеха проекта и роста стоимости токена. Насколько проект активен в соцсетях, как давно он существует. Если проект регулярно публикует сообщения, имеет большое количество сторонников и активно взаимодействует со своей аудиторией, это является положительным сигналом. Это говорит о серьезных планах проекта остаться на рынке и продолжать развиваться. Дополнительно стоит зайти на Github проекта и изучить. Регулярные обновления и активное развитие свидетельствуют о том, что команда проекта работает над его улучшением и развитием. Это может быть признаком того, что проект стремится к долгосрочному успеху.

Whitepaper: обратите внимание на орфографические ошибки и обещания

Whitepaper, или белая книга, является неотъемлемой частью процесса ICO (Initial Coin Offering) в криптовалютной индустрии. Этот технический документ играет важную роль в привлечении инвесторов и представлении проекта. Whitepaper представляет собой детальное описание технологий, планов и стратегий, связанных с проектом. Он предоставляет инвесторам и заинтересованным сторонам всю необходимую информацию для принятия решения о вложении средств. В whitepaper обычно содержится описание концепции проекта, его целей, методов реализации, а также информация о команде разработчиков и партнерах.

Один из основных моментов, на который следует обратить внимание при изучении whitepaper, это наличие орфографических ошибок.

Качественный документ должен быть написан профессионально и без ошибок, так как это свидетельствует о серьезности и ответственности команды проекта. Ошибки в тексте могут вызвать сомнения у потенциальных инвесторов и снизить доверие к проекту.

Кроме того, стоит быть бдительными в отношении нереалистических обещаний, которые могут присутствовать в whitepaper. Проекты, обещающие невероятные доходы или нереальные технологические решения, могут быть подозрительными. Важно анализировать предлагаемые решения и оценивать их реалистичность. Достоверность и прозрачность информации в whitepaper являются ключевыми факторами для привлечения инвестиций и долгосрочного успеха проекта.

Советы от эксперта

В мире блокчейн-технологий и криптовалют инвестирование может быть сложным и рискованным процессом. Однако Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор блокчейн-экосистемы Binance, известный как CZ, предлагает некоторые полезные советы.