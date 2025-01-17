Предприятия Казахстана увеличили инвестиции в основной капитал в 2024 году

Насколько вырос объем инвестиций в основной капитал в 2024 году и в какие сферы предприятия вкладывали средства, в материале Zakon.kz.

В январе-декабре 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 19 375 млрд тенге, что на 7,5% больше, чем в 2023 году, следует из данных Бюро нацстатистики РК.

"Увеличение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в Карагандинской (на 61%), Жетысуской (на 43,1%), Павлодарской (на 38,3%), Туркестанской (на 37,4%), Алматинской (на 31%), Северо-Казахстанской (на 23,9%) и Кызылординской (на 21,7%) областях". Бюро нацстатистики РК

Наиболее значительную долю инвестиций занимает Атырауская область (11,2%). При этом в ряде областей показатель снизился. В частности, в Атырауской (на 28,1%), Актюбинской (на 13,4%), Акмолинской (на 8,9%), Жамбылской (на 6,1%), Мангистауской (на 4,4%) и Улытауской (на 3,5%) областях.

Фото: Бюро нацстатистики РК

По данным статистики, около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями. При этом 66,4% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Основной источник финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе-декабре 2024 года составил 12 487,9 млрд тг, или 64,4% от общего объема. Бюджетные средства составили 21,2% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал заняла всего 3,8%.

"Основная доля инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2024 года приходится на промышленность (39,7%) (в том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 18,9%, обрабатывающую промышленность – 10,7%), операции с недвижимым имуществом (19,1%), транспорт и складирование (18,1%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (4,7%)". Бюро нацстатистики РК

Поясним, что согласно определению Бюро, инвестиции в основной капитал – это вложения средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, расширения, реконструкции и модернизации объектов, а также приобретение машин, оборудования, транспортных средств и прочее.

Ранее Zakon.kz сообщал, что для инвесторов в Казахстане внедряют "Зеленый коридор".