Цену подняли, про качество забыли: из-за чего воюют казахстанцы и операторы мобильной связи

Казахстанцы жалуются на необоснованный рост стоимости тарифов, в среднем на 25–30%. Операторы держат свои позиции. Из-за чего воюют казахстанцы и операторы мобильной связи, и что советуют эксперты по защите прав потребителей, выяснял Zakon.kz.

Поднимают цену на тариф практически вдвое

Студентка четвертого курса Виктория Генрих рассказывает, что за мобильный интернет она в год тратит более 40 тысяч тенге. Оператор сотовой связи с начала года поднимал стоимость тарифа два раза. Заключали договор с компанией на 2 тысячи, в итоге молодой девушке приходится тратить за связь в месяц около 4 тысяч тенге. Несмотря на высокие цены, качество осталось прежним, говорит студентка.

"Мой сотовый оператор первый раз повышал стоимость тарифа в феврале и вот буквально недавно в июле еще раз повысили. Последний раз они подняли стоимость на 1,5 тысячи тенге. Для меня это был шок. Компенсации соответственно никакой не было. После того как я пожаловалась, что высокий тариф, плюс к этому ГБ и минуты для звонков сократились в два раза, мне ничего не ответили". Виктория Генрих

По словам студентки, оператор связи предоставляет ей в месяц 25 ГБ интернет–пакета, безлимитные звонки на номера этой же связи, 200 минут звонков на другие мобильные номера по Казахстану. Условиями тарифа девушка также недовольна, ведь до конца месяца ей ничего не хватает, приходится дополнительно покупать интернет. Единственная причина, по которой она до сих пор не расторгла договор – связь ловит практически везде.

"Когда интернет заканчивается, а он заканчивается очень быстро, потому что на месяц его не хватает, там еще ГБ которые ты покупаешь просто по бешеной цене. 4 ГБ покупаешь за 1,5 тысячи тенге. И эти 4 ГБ просто улетают за неделю. Я готова возмущаться хоть сколько! Но, единственное преимущество, это то, что ты можешь менять минуты на ГБ". Виктория Генрих

Тариф стал дороже практически на 1000 тенге

Недовольна услугами операторов сотовой связи и таргетолог Диана Биржан. По словам казахстанки, вместо привычных 2790 тенге, за тариф теперь она отдает 3490 тенге. Такая сумма просто необоснованно высокая, учитывая качество интернета, говорит девушка. Специалист, который занимается рекламой в социальных сетях рассказывает, что чаще всего выходить в глобальную сеть ей удается с трудом. Учитывая то, что ее работа напрямую связана с интернетом, это доставляет ей множество неудобств, делится Диана.

"Мой оператор Аltel, у меня тариф персональный. Мне предоставляют безлимитный интернет на 30 дней, 500 СМС и 60 минут на звонки. Интернетом я пользуюсь месяц, не докупаю ГБ. Но какой толк? Я трачу 3,5 тысячи тенге на тариф в месяц, это немаленькая сумма, учитывая зарплаты и качество интернета в Казахстане. К тому же оператор даже не объяснил мне причины, из–за которых они подняли стоимость тарифа. Мое мнение – я бы такой прайс на месте операторов не поставила бы. Потому что мой интернет чаще всего пропадает, хоть я и нахожусь в центре города". Диана Биржан

Active – не актив, а тариф TOP – не топовый

Не забыл поднять цены на тариф и оператор мобильной связи Active/Kcell. Максат Амангельды говорит, что ежемесячно ему приходится отдавать за мобильный интернет 5,5 тысячи тенге. Мужчина возмущается, что оператор без конца поднимает цены. Вроде бы все по закону, компания предупреждает за месяц и называет "объективные" причины. Однако, связь пропадает неизменно, в сall–центре на жалобы извиняются, тем не менее решать проблему компания не торопится.

"Оператор постоянно отправляет сообщения о том, что будет повышение. Потихоньку сначала на 500 тенге повышают, потом на 700, потом на 1000, в итоге я плачу 5,5 тысячи тенге. Интернет у Active – не активный, а их тариф "ТОР" – вообще не топовый. Навязывают свои не нужные услуги, по типу смс и звонки безлимитные. Кто сейчас в 21 веке пользуется СМС? Все давно перешли на онлайн–мессенджеры. Они вообще обнаглели. А мне приходится платить им, потому что своим номером пользуюсь с 2009 года. Здесь сохранены все нужные контакты, потом переписывать их и так далее уже будет сложно". Максат Амангельды

Операторы связи: повышаем цены за мобильный интернет, чтобы обеспечивать сеть

В Казахстане на рынке есть четыре оператора: Kcell, Beeline и Altel/Tele2. Не так давно руководители операторов связи выступили на площадке СЦК по актуальным вопросам развития интернета в Казахстане. Представители компании в один голос уверяли, что качество интернета зависит от количества потребителей, мол много людей одновременно пользуются глобальной сетью, из-за этого и пропадает качество. На брифинге также сообщили, что на данный момент работа операторов связи направлена на уменьшение "белых пятен" и развитие мобильной связи в регионах.

"Все населенные пункты, где живет 250 человек и выше, до конца следующего года будут иметь присутствие всех трех мобильных операторов и у клиентов будет возможность выбора. Мы подписали с 6 областями дорожные карты по тому, как привести мобильный интернет в населенные пункты, где живет менее 250 человек. Это сложно и в этом случае государственные программы нас сильно стимулируют". Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан

Материал по теме Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов

Если операторы говорили о том, как сильно они стараются для улучшения качества интерната, то журналисты интересовались тем, во сколько раз казахстанцы должны платить больше, чтобы удовлетворять потребности сотовых операторов. Но четкого ответа на данный вопрос от операторов связи так и не поступило.

"Я не знаю, как ответить на такой вопрос, сколько должна стоить бутылка молока или буханка хлеба, чтобы она больше никогда не менялась в цене. Я могу только повториться, мы отталкиваемся от себестоимости. Мы для себя в Beeline идентифицировали более 1000 "белых пятен", где мы уже присутствуем, я уже не говорю о новых населенных пунктах. Наша задача – находить баланс, который бы и удовлетворял наибольшие места, запросы по мобильному интернету и способность к оплате". Евгений Настрадин

Уточнили у операторов также про тарифы на мобильную связь, которые достаточно часто повышают без согласия абонентов. По словам генерального директора Tele2/Altel, все упирается в растущие затраты на функционирование сети. Мол, если цены на мобильный интернет не будут повышать, то и работать он на должном уровне не будет. А дополнительные ГБ, минуты на звонки и СМС предоставляются из-за того, что по официальной статистике увеличилось количество потребления.

"Для того, чтобы продолжать оказывать услуги, эта сеть несет затраты. Затраты несутся не по тем ставкам, которые существовали в момент подключения клиента первый раз, а по тем ставкам, которые существуют сейчас. Эти затраты необходимо обеспечивать, для того чтобы сеть продолжала функционировать. Собственно эти затраты приводят к изменениям цен тарифов. Предоставляя дополнительные трафики, мы пытаемся компенсировать клиентам те изменения, которые происходят по тарифам". Сергей Коньков, генеральный директор ТОО "Мобайл Телеком–Сервис" Tele2/Altel

Эксперт: никто не имеет права навязывать дополнительные услуги

Глава РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская рассказывает, что операторы сотовой связи не имеют права навязывать потребителю дополнительные услуги. Если повысили стоимость мобильного интернета, то эксперт советует расторгнуть договор с оператором в одностороннем порядке или же сменить тариф на более выгодный.

"Никто не имеет права нам навязывать то, в чем мы сами не нуждаемся. То есть, другими словами, если вам оказали услугу без вашего письменного согласия и за это взяли деньги, вы имеете право написать заявление тому, с кем у вас договор на оказание услуг и потребовать возмещение этих денег назад. Это все будет на основании закона о защите потребителей, в котором сказано, что никто не имеет право нам навязывать то, в чем мы не нуждаемся". Светлана Романовская

Ранее руководители сотовых операторов ответили на вопрос о повышении тарифов до конца 2023 года.