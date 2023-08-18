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Курс доллара начал снижаться на торгах 18 августа

курс валют Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,71 тенге, снизившись на 1,25 пункта, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного повысился и составил 63,32 тенге (+0,38).

Курс евро установлен Нацбанком в 503,58 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461,5 тенге, евро – по 498,5-

503 тенге, российские рубли – по 4,89-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок продолжают падать на торгах. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снизилась на 0,57%, до 83,66 доллара за баррель. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре опустилась на 0,39% и достигла 80,08 доллара за баррель.

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Оксана Житникова
KASE Казахстан
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