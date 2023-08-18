Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 августа

Фото: pixabay

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 459,61 тенге, снизившись на 3,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

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