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Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 августа

Курсы валют на 19 и 20 августа Фото: pixabay
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 459,61 тенге, снизившись на 3,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля почти не изменился – 4,92 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс евро снизился до 498,96 тенге (-4,98).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного подрос и составил 63,32 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,5-458,5 тенге, евро – по 493-498,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,05 тенге.

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Оксана Житникова
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