Снизит ли Нацбанк базовую ставку: мнения экспертов разошлись

В августе Нацбанк РК снизил базовую ставку на 0,25%, до 16,5% годовых. 6 октября регулятор денежно-кредитной политики сообщит о своем очередном решении по базовой ставке и о факторах, влияющих на него. Эксперты разошлись во мнении – снизит ли Нацбанк базовую ставку, сообщает Zakon.kz

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) провела свой очередной опрос профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в октябре 2023 года, в том числе и по базовой ставке Нацбанка РК.

Согласно опросу АФК, 71% экспертов – представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений – ожидают снижения базовой ставки на заседании НБРК 6 октября.

"При этом мнения специалистов финрынка разделились относительно темпов снижения: из тех, кто ожидает снижения, 33% прогнозируют новый уровень базовой ставки в 16,25%, 50% – в 16,0%, и остальные 17% – в 15%". Аналитики АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты полагают, что в течение следующих 12 месяцев возврат инфляции к целевому коридору 5% будет весьма труднодостижимым. Одним из проблемных факторов здесь является оценка Индекса потребительских цен (ИПЦ), которая по расчетам на ближайший год составила 11,3% и вплотную приблизилась к наблюдаемой инфляции (11,8%) впервые с середины 2021 года.

"При этом через год базовая ставка может быть снижена до 12,5% с текущего уровня 16,5% (−400 б.п.), что будет снижать привлекательность тенговых инструментов (при прочих равных)". Опрос АФК

Ранее представители Нацбанка сообщали, что понижение базовой ставки в Казахстане против сохраняющейся ставки ФРС США снижает привлекательность тенге.

"21 сентября ФРС США оставила ключевую ставку без изменений и, более того, заявила, что жесткая монетарная политика сохранится еще надолго с возможным дополнительным ужесточением на 0,25% до конца текущего года. Это разнонаправленное действие в политике двух центробанков повлияло на снижение привлекательности тенговых активов. Сочетание этих факторов в моменте привело к краткосрочному ослаблению тенге". Алия Молдабекова, заместитель председателя НБ РК

Напомним, с начала сентября курс тенге/доллар снизился на 4,5%. В октябре динамика ослабления казахстанской валюты продолжилась, но не так быстро, как месяцем ранее. Ослабление тенге связано с низким предложением валюты на рынке, бюджетными трансфертами Нацбанка из Нацфонда и волатильностью в секторе нефти. Как отмечают в АФК, ожидания по курсу нацвалюты ухудшаются второй месяц подряд на фоне заметного смещения баланса спроса и предложения на рынке, а также ожидаемого падения продаж инвалюты из Нацфонда в ноябре-декабре, поскольку трансферты уже исполнены, как минимум, на 85%.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Сегодня курс тенге в паре с долларом США выровнял позиции. Торги среды для доллара завершились на отметке 476,74 тенге. Однако все факторы влияния остаются в силе. Цены на нефть Brent консолидируются рядом с 86,26 доллара за баррель. Сегодняшняя цена – почти 10-долларового ценника недельной давности. Ожидания по ценам на нефть в прогнозах через год сохраняются стабильно позитивными и во многом обусловлены углублением дефицита на рынке ввиду сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

На этом фоне рост ВВП через 12 месяцев может составить 4,1% (4,9% за январь-август т.г.). Российский рубль в основном уже достиг экстремума своего падения и, по прогнозам экспертов рынка, через 12 месяцев может торговаться в паре с долларом вблизи текущих значений (99,7).

В заключение напомним, что согласно "Графику принятия решений по базовой ставке 2015-2023" в этом году Нацбанк должен будет объявить свое решение 6 октября и 24 ноября.