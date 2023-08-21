На фоне общего роста страхования жизни, спрос на пенсионное аннуитетное страхование вырос на 45% в первом полугодии 2023 года, это говорит о том, что казахстанцы стали чаще переводить пенсии в страховые компании, сообщает Zakon.kz

В первом полугодии 2023 года наблюдался рост спроса на пенсионное аннуитетное страхование. Поступление премий увеличилось на 44,9% или 16,6 млрд тенге. При этом объем выплат снизился на 62,5% или 2,3 млрд тенге, говорится в исследовании Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Рост премий по пенсионному аннуитету мог быть связан с прошлогодними законодательными изменениями, позволяющими супругам объединять пенсионные накопления для обеспечения пожизненных выплат им обоим. Кроме этого, поддержать интерес к продуктам компаний по страхованию жизни (КСЖ) могло распространение на них гарантий фонда гарантирования страховых выплат. В то же время рост страховых выплат КСЖ сдерживался сокращением выплат по аннуитетному страхованию на фоне высокой базы прошлого года". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным АФК, в первом полугодии 2023 года сектор страхования жизни показал заметный рост прибыльности за счет увеличения доходов от страховой деятельности, вознаграждения по ценным бумагам, а также оптимизации административных расходов.

"Учитывая, что в основе расчета размера страховой премии при страховании работников от несчастных случаев лежит годовой фонд оплаты труда, его увеличение могло в значительной мере способствовать росту объема премий". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Активы КСЖ увеличились до 1,028 трлн тенге на 11,9%, и составили 43,6% от суммарных активов всего страхового рынка. В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги, на них приходится 83,7%. К 1 июля 2023 года их объем вырос до 848,1 млрд из которых более 40% это государственные ценные бумаги Минфина РК.

"Рост доходов КСЖ в виде вознаграждения по ценным бумагам был обеспечен, главным образом, текущим уровнем базовой ставки - 16,75% в первом полугодии 2023 года, против среднего значения в 12,7% годом ранее". АФК

Чистая прибыль сектора за полгода выросла в 2,1 раза, до 51,1 млрд тенге за счет роста доходов КСЖ от страховой деятельности и сокращения общих и административных расходов. Рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ выросла до 19%, против 14% за аналогичный период прошлого года.

"Согласно данным S&P, годовые расходы казахстанцев на страхование жизни постепенно увеличиваются – 42 доллара в 2022 году против 29 долларов в 2020 году, оставаясь, однако, намного ниже показателей сопоставимых страховых рынков – около 100 долларов в Колумбии и Польше, около 200 долларов в Чехии и Уругвае". АФК

Тем не менее, в ассоциации полагают, что работа правительства по повышению уровня благосостояния населения и АРРФР по развитию страхового рынка продолжат позитивно влиять на динамику показателей сектора и способствовать раскрытию потенциала КСЖ.

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