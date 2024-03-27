Казахстанцы стали активнее переводить пенсии в страховые компании

В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев, подробнее в материале Zakon.kz.

Повышение спроса на продукты компаний по страхованию жизни (КСЖ) в прошлом году как в результате реализации рисков, так и за счет законодательного стимулирования обеспечило рост всех ключевых показателей рынка, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"В 2023 году наблюдался заметный рост страховых премий (+34%, или 128,1 млрд тенге) за счет повышенного спроса на такие продукты, как пенсионное аннуитетное страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев: количество заключенных договоров выросло в 2,3 раза, на 53,9% и в 3 раза, соответственно". АФК

Также в прошлом году КСЖ активно работали на туристическом рынке – за год было заключено 346,7 тыс. договоров на общую сумму 1,7 млрд тенге, что привело к снижению объемов собранных премий по страхованию туриста для компаний по общему страхованию (-5,6%).

Что касается общих финансовых результатов, то в целом активы КСЖ увеличились до 1 118,7 млрд тенге и составили 44,8% от суммарных активов всего страхового рынка. При этом чистая прибыль сектора за прошлый год выросла на 44,6%, до 92,5 млрд тенге, за счет роста доходов КСЖ от инвестиционной деятельности и сокращения расходов, связанных с расторжением договоров страхования. Однако рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ снизилась до 21% против 30% по итогам 2022 года.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Ожидания от 2024 года

По оценкам АФК, в 2024 году росту страховых премий сектора может способствовать реализация единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, выплату ежегодной госпремии и инвестиционного дохода.

"Помимо этого, в стране планируется запуск вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также дальнейшая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат". АФК

Ограничивать потенциал роста доходов КСЖ потенциально могут законодательные изменения в части обязательного страхования работников от несчастных случаев.

Также нормы о введении предпенсионных выплат, касающиеся превентивных и реабилитационных мер, а также исключение вины потерпевшего из оценки возмещения в совокупности могут привести к росту выплат по данному продукту.

Несмотря на это, согласно прогнозам глобальной консалтинговой компании Accenture, текущий год будет позитивным для КСЖ, действующих на развивающихся рынках, добавили в АФК. Этому может поспособствовать повышение спроса на сберегательные и пенсионные продукты, а также минимизация расходов с развитием технологий искусственного интеллекта.