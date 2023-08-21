Обзор по валютам отдельных развивающихся стран за неделю

Согласно данным Национального банка РК, по итогам торгов 18 августа рыночный курс тенге составил 461,71 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 3,6% (с 445,81), сообщает Zakon.kz.

На мировых финансовых рынках в период с 11 по 18 августа произошел ряд значимых событий.

Так, 17 августа был опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, согласно которому сохраняется возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок труда демонстрирует признаки восстановления. Первоначальные заявки на пособие по безработице снизились с 248 до 239 тыс., тогда как ожидания аналитиков складывались на уровне 240 тысяч. На данный момент участники рынка не ожидают повышения ставки в сентябре, в то же время инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.

Народный банк Китая 15 августа понизил ставку по среднесрочным кредитам до 2,5% на фоне рисков рецессии. Прогноз по росту ВВП был снижен с 5,7% до 5,2%, а уровень безработицы среди молодежи от 18 до 24 лет сложился на уровне 21,3%. Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июле упал до 345,9 млрд юаней по сравнению с 3,05 трлн юаней месяцем ранее, тогда как по прогнозу аналитиков объем кредитования в июле ожидался на уровне 780 млрд.

Вышеуказанные факторы привели к разнонаправленной динамике валют развивающихся рынков по отношению к доллару США, которая складывалась следующим образом:

российский рубль укрепился на 5,7% (с 99,43 до 93,76) на фоне резкого повышения ключевой ставки на 350 б.п.;

мексиканское песо ослабло на 0,3% (с 17,01 до 17,06) на фоне ожиданий рецессии во второй половине 2023 года;

южноафриканский ранд ослаб на 0,3% (с 18,95 до 19) на фоне рекордных отключений электроэнергии, которые снизили темпы производства;

индийская рупия ослабла на 0,3% (с 82,84 до 83,11) на фоне укрепления индекса доллара США DXY;

турецкая лира ослабла на 0,4% (с 27,02 до 27,12) на фоне повышения инфляционных ожиданий с 33,21% до 42,01%;

индонезийская рупия ослабла на 0,5% (с 15219 до 15290) на фоне снижающегося положительного сальдо торгового баланса;

бразильский реал ослаб на 1,2% (с 4,91 до 4,97) на фоне давления со стороны спекулянтов (шорт позиция по паре доллар-реал составила 53,8 млрд долларов).

17 августа Нацбанк прокомментировал ситуацию с курсом тенге на отечественном рынке, пояснив, что курс тенге зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке.