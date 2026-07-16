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Финансы

Можно ли накопить на квартиру без ипотеки в Казахстане

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Высокие цены на жилье и дорогие кредиты заставляют многих казахстанцев искать альтернативу ипотеке. Один из вариантов – накопить нужную сумму самостоятельно. Насколько это реально, какие инструменты для этого подходят и сколько времени потребуется молодой семье, разбирался Zakon.kz.

Финансовый консультант, инвестор и эксперт по финансовой грамотности Асель Аульбекова уверена, что накопить на квартиру самостоятельно вполне реально. Правда, для этого потребуется финансовая дисциплина, грамотная стратегия и несколько лет регулярных накоплений.

По словам эксперта, главная ошибка многих семей – пытаться cобрать всю стоимость квартиры без четкого плана. Гораздо важнее определить реалистичную цель и придерживаться выбранной стратегии накоплений.

Сколько нужно накопить

Для своих расчетов Асель Аульбекова использовала квартиру стоимостью 25 млн тенге. По данным Бюро национальной статистики, такая сумма сопоставима со стоимостью небольшой однокомнатной квартиры площадью около 34 кв. м в Алматы. Чтобы накопить на жилье, придется "затянуть пояса".

"Если цель – свое жилье, откладывайте минимум 30% в день зарплаты. Снимайте недорогое жилье, не покупайте лишнего, ешьте вне дома только по необходимости. Иначе будете сидеть на двух стульях и откладывать покупку на неопределенный срок".Асель Аульбекова

Молодая семья: считаем на реальном примере

Представим молодую семью из Алматы. Совокупный доход супругов составляет около 1 млн тенге в месяц. Они уже накопили 2 млн тенге, владеют автомобилем стоимостью около 2,5 млн тенге и готовы ежемесячно откладывать по 300 тыс. тенге. Хранить деньги семья планирует только на банковском депозите со ставкой около 15% годовых.

Если семья готова отказаться от автомобиля, ее стартовый капитал увеличится до 4,5 млн тенге. В таком случае до первоначального взноса в размере 20% останется добавить около 500 тыс. тенге. То есть супруги уже могут приступить к поиску подходящей квартиры.

Но что делать, если семья принципиально не хочет брать ипотеку или любой другой жилищный заем?

Расчеты показывают, что при стартовом капитале 4,5 млн тенге, ежемесячных накоплениях в размере 300 тыс. тенге и банковском депозите со ставкой 15% годовых накопить 25 млн тенге можно примерно за 3 года и 8 месяцев.

Это расчетная модель, основанная на текущих рыночных условиях. Она предполагает сохранение ставки на протяжении всего периода, ежемесячную капитализацию процентов и отсутствие досрочных снятий средств.

Однако на практике существует еще один фактор – рост стоимости недвижимости.

По данным БНС АСПиР РК, новое жилье в Алматы только за первое полугодие 2026 года подорожало на 7,3%. Если предположить, что цены продолжат расти примерно такими же темпами, срок накопления увеличится примерно до пяти лет.

Таким образом, накопить на квартиру без ипотеки в Казахстане возможно. Однако такой путь потребует нескольких лет тяжелых ограничений. Если же семья не готова ждать, более реалистичным вариантом становится покупка жилья после формирования первоначального взноса.

Где лучше хранить деньги

Если квартира нужна быстро, Асель Аульбекова рекомендует отказаться от рискованных способов инвестирования.

"Никаких акций, крипты и займов знакомым, если квартира нужна в ближайшие 1-3 года. Только тенговый депозит в банке – участнике фонда гарантирования вкладов, желательно без права снятия".Асель Аульбекова

Здесь отметим, что на коротких сроках возможна доходность до 20% годовых.

Эксперт также советует обратить внимание на жилищные депозиты. Помимо банковского вознаграждения, по ним начисляется ежегодная государственная премия в пределах установленного лимита, что помогает быстрее сформировать первоначальный взнос.

Кстати, с 2026 года работать по системе жилищных строительных сбережений получили право не только специализированные жилищные строительные сберегательные банки, но и банки второго уровня.

Пять способов приблизить новоселье

Даже при одинаковом доходе срок накопления можно сократить, считает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова и предлагает 5 лайфхаков.

Не копите сразу на квартиру мечты. Иногда выгоднее сначала приобрести небольшую однокомнатную квартиру, а затем использовать ее при покупке более просторного жилья.

Покупайте на этапе строительства. Если застройщик надежный, квартира обычно обходится дешевле, чем после ввода дома в эксплуатацию.

Не исключайте пригород. Квартира на окраине или рядом с городом с хорошим транспортным сообщением может стоить значительно дешевле.

Настройте автоматическое пополнение депозита. Тогда деньги будут уходить на накопления сразу после получения зарплаты, а не по остаточному принципу.

Всегда торгуйтесь. Даже скидка в 3-5% при покупке квартиры стоимостью 25 млн тенге позволит сэкономить от 750 тыс. до 1,25 млн тенге. Для многих семей это эквивалент нескольких месяцев накоплений.

Ранее мы рассказали, почему в 2026 году растет спрос на квартиры во всех городах Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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