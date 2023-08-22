Доллар подорожал на торгах 22 августа после значительного падения

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,13 тенге, поднявшись на 0,73 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и составил 62,15 тенге (+0,38).

Курс евро установлен Нацбанком в 493,05 тенге, рубля – 4,8 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-456 тенге, евро – по 494-498 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах 22 августа.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,14%, до 84,34 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,02%, до 80,7 долларов за баррель.