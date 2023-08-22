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Доллар подорожал на торгах 22 августа после значительного падения

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,13 тенге, поднявшись на 0,73 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и составил 62,15 тенге (+0,38).

Курс евро установлен Нацбанком в 493,05 тенге, рубля – 4,8 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-456 тенге, евро – по 494-498 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах 22 августа. 

Так, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,14%, до 84,34 долларов за баррель. 

Сентябрьские фьючерсы на WTI  на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,02%, до 80,7 долларов за баррель. 

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Лариса Черненко
KASE
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