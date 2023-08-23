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Иностранцы "увлеклись" микрокредитами в Казахстане

микрокредиты, иностранцы Фото: Freepik
Спрос на краткосрочные микрокредиты у иностранных граждан вырос более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. Граждане каких государств стали оформлять больше микрокредитов в Казахстане, в материале Zakon.kz

За семь месяцев 2023 года доля иностранцев, оформивших микрокредиты, увеличилась до 4,25%, против 2,1% по итогам прошлого года. Такой статистикой поделились в сервисе онлайн-займов Zaimer.kz

Отмечается, что в РК доля иностранных граждан, постоянно проживающих в республике, и пользующихся микрокредитами всегда была стабильно низкой. В 2022 году количество полученных займов иностранцами-резидентами впервые резко выросло.

Гражданство заемщиков

По данным сервиса узбекистанцы – традиционно наиболее активная категория постоянно проживающих в РК иностранцев, пользующихся финансовыми услугами.

Среди иностранцев лидерами по спросу на краткосрочное финансирование являются граждане Узбекистана. На конец июля они оформили на 21% больше микрокредитов, чем годом ранее.

Далее следуют граждане России, которые по итогам 2022 года заняли второе место по количеству полученных займов. За семь месяцев 2023 года количество микрокредитов, полученных россиянами, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.

Также в число лидеров по выдаче микрокредитов вошли граждане Кыргызстана, Монголии, Турции, а с прошлого года и Украины. Подчеркивается, что украинцы за январь июль оформили на 55% больше краткосрочных микрокредитов, чем за весь прошлый год.

"Мы наблюдаем увеличение спроса на краткосрочные микрокредиты среди граждан других стран, которые постоянно проживают в Казахстане, имеют регистрацию, стабильный источник дохода. Мы считаем, что эта тенденция будет сохраняться."Алмаз Торутаев, генеральный директор Zaimer.kz

В топ-5 регионов, где иностранные граждане наиболее часто берут краткосрочные займы вошли Алматинская, Туркестанская, Жамбылская области, а также Астана и Акмолинская область.

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