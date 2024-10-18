Казахстанцам выдают все больше микрокредитов

Насколько вырос объем микрокредитования в МФО и какую долю занимают микрокредиты, выданные физлицам, – в материале Zakon.kz.

Объем микрокредитования в Казахстане продолжает расти. По данным Нацбанка, кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) увеличился почти до 1,4 трлн тенге к 1 сентября 2024 года, прибавив за месяц 2,3%.

Микрокредиты, выданные физическим лицам, приросли за месяц на 2,7% до 1,18 трлн тенге. Причем на эту категорию заемщиков приходится основной объем микрокредитования – 84,6% от всего портфеля.

Портфель кредитов ИП к сентябрю снизился на -0,7% до 172, 4 млрд тенге. При этом их доля в общем объеме также немного снизилась с 12,7% до 12,3%. Кредиты юридических лиц за месяц приросли на 0,96% почти до 39 млрд тенге.

Что с просрочкой

Объем микрокредитов с просроченной задолженностью увеличился несущественно на 0,68% до 288,8 млрд тенге.

Основной объем просрочки составляют микрокредиты физлиц – 269,5 млрд тенге, причем за месяц задолженность выросла на 2%. Из них 41,4% это кредиты с просрочкой от 90 дней и выше, которые за месяц увеличились на 9,05% до 111,7 млрд тенге.

Задолженность по кредитам юрлиц также стала больше, рост за месяц на 14,3% до 4,5 млрд тенге. У данной категории заемщиков основная доля – это кредиты с просрочкой более 90 дней – 1,9 млрд тенге (+13,1%), и от 1 до 30 дней – 1,7 млрд тенге (+7,6%).

Примечательно, что ИП показали отрицательный результат по задолженности. К сентябрю просрочка по микрокредитам ИП снизилась сразу на -20,7% до 14,7 млрд тенге. При этом снижение произошло по всем срокам задолженности, за исключением одного.

Так, просрочка по кредитам от 1 до 30 дней уменьшилась на -6,09% до 4,8 млрд, от 31 до 60 дней на 18,05% до 1,8 млрд. Кредиты с просрочкой более 90 дней уменьшились более чем на треть – 34,41% до 6,2 млрд тенге. Выросла задолженность только по займам от 61 до 90 дней на 6,1% до 1,8 млрд тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал о новых условиях предоставления микрокредита на срок до 45 дней.