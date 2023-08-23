Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар подорожал почти на 5 тенге на торгах 23 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,13 тенге, поднявшись сразу на 4,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и составил 62,23 тенге (+0,07).

Курс евро установлен Нацбанком в 494,18 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-465,5 тенге, евро – по 495,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 августа. 

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,08% и составила 84,1 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,13%, до 79,74 долларов за баррель. 

Читайте также

Иностранцы "увлеклись" микрокредитами в Казахстане

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 августа

Срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 августа

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
дрон
Дроны атаковали центр Москвы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления