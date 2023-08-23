Доллар подорожал почти на 5 тенге на торгах 23 августа

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,13 тенге, поднявшись сразу на 4,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и составил 62,23 тенге (+0,07).

Курс евро установлен Нацбанком в 494,18 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-465,5 тенге, евро – по 495,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,08% и составила 84,1 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,13%, до 79,74 долларов за баррель.

