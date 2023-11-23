Курс доллара вырос сразу на 4 тенге на торгах 23 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,17 тенге, поднявшись сразу на 3,96 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,42 тенге (+0,44).

Курс евро установлен Нацбанком – 497,99 тенге, рубля – 5,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,1-464,5 тенге, евро – по 502,5-506 тенге, российские рубли – по 5,13-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,94%, до 81,19 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,82%, до 76,47 долларов за баррель.