Каким регионам Казахстана выделяют больше всего денег на развитие бизнеса

Больше всего денег в виде дешевых кредитов для развития бизнеса выделяют предпринимателям в Алматы, Астане и Алматинской области. Об этом рассказали на брифинге в СЦК 23 августа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор столичного филиала фонда развития предпринимательства "Даму" Светлана Назарюк на брифинге в СЦК рассказала, что больше всего дешевых кредитов на развитие бизнеса достается предпринимателям из трех регионов.



"Я могу назвать топ-3 региона. Видите ли, цифры динамичные, и в течение года в разных областях в зависимости от того, какие крупные проекты поступают, в тот или иной момент поступает одобрение банками. Но если называть топ-3, то это Алматы, Астана, Алматинская область. Алматинская область иногда варьирует с Туркестанской областью". Светлана Назарюк

Директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК Нурбол Жанабеков отметил, что средства для бизнесменов предусмотрены в рамках различных программ.

"В целом всего на нацпроект, который предусматривает субсидирование и гарантирование, в этом году выделили 224 млрд тенге. На "Экономику простых вещей" в целом с 2018 году банки направили около 965 млрд тенге". Нурбол Жанабеков

Комментируя нецелевое использование кредитных денег предпринимателями, Нурбол Жанабеков указал, что такие нарушения влекут за собой возврат денег через суд.

"Речь не о кредитах, а о грантах. Но по грантам я могу сказать, что есть требования самих грантов. Например, когда средства поступают на банковский счет, должны использоваться безналичным расчетом. То есть если покупается оборудование, сырье и так далее – это делается безналичным расчетом. Но есть факты, когда деньги снимают со счета банковского и нецелевым образом используют – к примеру, для закрытия предыдущих кредитов. Но такие факты пресекаются. В любом случае, такие нарушения повлекут за собой возврат денег через суд". Нурбол Жанабеков

Представитель "Даму" добавила, что фактов использования выделенных средств не по назначению не так уж много.

"Касательно кредитов, которые предприниматели получают в банках второго уровня и потом в дальнейшем субсидируют через госинструменты субсидирования, либо пользуются инструментами гарантирования – таких случаев немного. Это больше относится к грантовому финансированию. Наши предприниматели достаточно сознательные. Если говорить о нецелевом использовании, то это зачастую вопрос недостаточного контроля со стороны предпринимателя: деньги ушли на погашение предыдущих кредитов. Но таких кредитов немного. Их количество не достигает 2%, поэтому я не могу сказать, что это системный вопрос. Скорее исключение". Светлана Назарюк

Ранее стало известно, что казахстанские банки стали одобрять больше кредитов бизнесу, чем физлицам.