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Курс доллара продолжает расти на торгах 24 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,04 тенге, поднявшись еще на 2,67 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,69 тенге (+1,46).

Курс евро установлен Нацбанком в 495,15 тенге, рубля – 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458-462 тенге, евро – по 497,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 августа. 

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,35%, до 82,92 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,42%, до 78,56 долларов за баррель.


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Лариса Черненко
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