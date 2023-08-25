Замедлится ли рост цен в Казахстане

Новые прогнозы по уровню инфляции и росту экономики стали основанием для пересмотра Национальным банком базовой ставки в сторону понижения, передает Zakon.kz.





Как отметил на брифинге 25 августа председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, Комитет по денежно-кредитной политике НБ РК принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов или с 16,75% до 16,5%.

"Наши новые прогнозы инфляции и роста экономики позволили сделать ключевые выводы об изменении макроэкономической ситуации. Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках". Галымжан Пирматов

Следуя информации, которую озвучил на брифинге Галымжан Пирматов, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне.

Говоря о факторах, на которых было основано решение о снижении базовой ставки на 25 б. п., председатель Национального банка в первую очередь отметил динамику фактической и ожидаемой инфляции.

"Инфляция снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14,0%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0%". Галымжан Пирматов

Кроме того, как отметил Галымжан Пирматов, месячная инфляция все еще формируется выше среднеисторических значений, в июле она составила 0,6%. Инфляционные ожидания немного снизились, но при этом остаются высокими, что было ожидаемо с учетом обеспокоенности населения повышением цен на ЖКУ и ГСМ.



Вторыми по значению являются факторы внутренней экономики. Здесь глава Нацбанка отметил расширение деловой активности, рост ВВП на 4,8% за январь-июль, рост основных отраслей. Также свое влияние оказывают рост реальных заработных плат, повышение спроса на непродовольственные товары, что при высокой инфляции является фактором дополнительного инфляционного давления.

Третий фактор – внешнеэкономическая конъюнктура.

"Во внешней экономике мы видим продолжающееся замедление глобальной инфляции, чему способствуют жесткая монетарная политика стран, снижение цен на энергоносители и продовольствие". Галымжан Пирматов

Председатель Нацбанка отметил, что влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозом, так как устойчивая часть инфляции в мире остается повышенной. Это свидетельствует о сохранении проинфляционного фона.

Также, по данным НБ РК, несколько ухудшилась ситуация с инфляцией в странах-торговых партнерах Казахстана. В ЕС она все еще существенно превышает целевой уровень и медленно снижается. В России ослабление курса рубля и сильный потребительский спрос способствовали ускорению инфляции, что может создавать риски ускорения роста цен в Казахстане. В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция.

Колебания цен на мировых продовольственных рынках создают риски неопределенности. А вот на мировом рынке нефти ситуация остается без существенных изменений.

Также Галымжан Пирматов остановился на основных прогнозах макроэкономических показателей, которые претерпели изменения.

"Так, по нашим прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 10-12% в 2023 году, 7,5-9,5% в 2024 году и 5,5-7,5% в 2025 году. Замедление инфляции продолжится. Однако обозначенные проинфляционные факторы требуют готовности сохранять более жесткую денежно-кредитную политику для достижения к концу 2025 года цели по инфляции 5%". Галымжан Пирматов

Он отметил, что прогнозы по развитию экономики Казахстана на среднесрочную перспективу улучшены на фоне активной государственной поддержки экономики. Рост ВВП в 2023 году ожидается в диапазоне 4,2-5,2%, прогноз роста экономики на 2024-2025 годы повышен до 4-5%. При этом рост добычи нефти и повышение спроса при активном стимулировании экономики будут оказывать поддержку росту в среднесрочной перспективе.

При соответствии динамики фактической инфляции и ее устойчивой части ожиданиям по замедлению, Национальный Банк продолжит политику плавного и осмотрительного снижения базовой ставки.

"Будущие решения продиктованы нашей основной целью – обеспечением ценовой стабильности. Национальный Банк продолжит устанавливать базовую ставку на таком уровне, который будет способствовать достижению цели по инфляции 5% в среднесрочном периоде". Галымжан Пирматов

Впервые за три года 25 августа Национальный банк Казахстана объявил о снижении базовой ставки.