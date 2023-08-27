Цены на популярные криптовалюты на 27 августа

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 072,5 $; изменения за 24 часа: +0,11%.

Ethereum (ETH): 1 651,12 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 217,00 $; изменения за 24 часа: -0,09%.

USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,063262 $; изменения за 24 часа: +0,57%.

Cardano (ADA): 0,2637 $; изменения за 24 часа: +1,79%.

По состоянию на 27 августа 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.17 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.