Цены на популярные криптовалюты на 27 августа
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 26 072,5 $; изменения за 24 часа: +0,11%.
Ethereum (ETH): 1 651,12 $; изменения за 24 часа: +0,04%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 217,00 $; изменения за 24 часа: -0,09%.
USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,063262 $; изменения за 24 часа: +0,57%.
Cardano (ADA): 0,2637 $; изменения за 24 часа: +1,79%.
По состоянию на 27 августа 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.17 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.