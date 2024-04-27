Цены на популярные криптовалюты на 27 апреля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 62 848,5 $; изменения за 24 часа: -2,17%.
Ethereum (ETH): 3 126,79 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 588,80 $; изменения за 24 часа: -2,28%.
USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,144437 $; изменения за 24 часа: -3,52%.
Cardano (ADA): 0,4542 $; изменения за 24 часа: -3,01%.
По состоянию на 27 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.35 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.