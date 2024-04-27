Цены на популярные криптовалюты на 27 апреля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 62 848,5 $; изменения за 24 часа: -2,17%.

Ethereum (ETH): 3 126,79 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 588,80 $; изменения за 24 часа: -2,28%.

USD Coin (USDC): 1,0006 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,144437 $; изменения за 24 часа: -3,52%.

Cardano (ADA): 0,4542 $; изменения за 24 часа: -3,01%.

По состоянию на 27 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.35 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.