Мир готовится к новому шоку: что это значит для Казахстана

Конфликт на Ближнем Востоке и сбои в работе Ормузского пролива заставили ведущих экономистов мира ухудшить прогнозы по мировой экономике. Что это означает для Казахстана, его торговых партнеров и цен внутри страны, выяснял Zakon.kz.

Обычная война перейдет в торговую

Всемирный экономический форум в майском обзоре Chief Economists' Outlook фиксирует рост рисков для глобальной торговли, ускорение инфляции и усиление неопределенности. Согласно опросу ВЭФ, 9 из 10 опрошенных ожидают ослабления мировой экономики в ближайший год.

"89% опрошенных экономистов ожидают, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики ослабнут". Chief Economists' Outlook

Причиной стала не только сама война вокруг Ирана, но и последствия для глобальной торговли. Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, газа и продукции химпрома. Любые перебои немедленно отражаются на стоимости перевозок, сырья и конечных товаров.

При этом экономисты пока не ждут глобальной рецессии. Их больше беспокоит другой сценарий – сочетание слабого роста и высокой инфляции. Именно такой набор проблем сегодня становится главным риском для большинства стран.

Для Казахстана главный вопрос – не нефть, а Китай

На первый взгляд может показаться, что для Казахстана главным фактором остается цена на нефть. Однако из отчета следует другой вывод: гораздо важнее состояние китайской экономики.

В отличие от Европы и ряда других регионов, прогноз по Китаю за последние месяцы улучшился. Большинство экономистов ожидают сохранения умеренного роста, а китайская промышленность продолжает демонстрировать устойчивость.

Для Казахстана это имеет принципиальное значение. Китай остается одним из крупнейших покупателей казахстанской продукции. Кроме того, через РК проходят важные транспортные маршруты между Китаем и Европой.

Если китайская экономика сохранит нынешние темпы роста, спрос на казахстанский экспорт останется относительно устойчивым даже на фоне ухудшения мировой конъюнктуры.

Европа уходит в застой

Совсем иначе выглядит ситуация в Европе. Авторы доклада прямо предупреждают:

"Сейчас Европа может столкнуться с более выраженным риском стагфляции, чем в начале года" Chief Economists' Outlook

Речь идет о ситуации, когда экономика растет слабо или не растет вовсе, а цены продолжают увеличиваться. Для Европы это означает сразу несколько проблем. Дорогие энергоносители повышают издержки предприятий, промышленность теряет конкурентоспособность, а потребительский спрос остается слабым.

Кстати говоря, для Казахстана последствия могут быть двойственными.

С одной стороны, замедление европейской экономики ограничивает спрос на сырье и снижает инвестиционную активность компаний из ЕС.

С другой стороны, Европа продолжает искать альтернативные источники поставок ресурсов и новые транспортные маршруты. В этих условиях значение Центральной Азии и Казахстана как транзитного узла уже растет.

Центральная Азия – зона роста

Прогноз для Центральной Азии указывает на уверенный экономический рост, несмотря на усиление внешних вызовов. Согласно последнему опросу, 73% главных экономистов ожидают умеренного или более сильного роста экономики региона в течение следующего года.

В то же время Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста в регионе до 4,8% в 2026 году по мере ослабления прежних факторов поддержки и на фоне новых геополитических и торговых потрясений, которые повышают издержки и усиливают неопределенность.

Однако 57% опрошенных экономистов ожидают слабого или очень слабого роста занятости в регионе.

Важно, что в конце марта Казахстан сообщил о снижении уровня безработицы – до 4,6% по итогам 2025 года.

Денежно-кредитная политика в регионе пока остается в целом без изменений. По итогам последних заседаний центральные банки Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана сохранили процентные ставки на прежнем уровне.

Что будет с ценами в Казахстане

Именно инфляция выглядит наиболее вероятным последствием нынешнего мирового кризиса для региона Центральной Азии в целом и для Казахстана в частности.

Оценки экономистов разделились: 52% ожидают умеренную инфляцию, а 41% – высокую или очень высокую в Центральной Азии.

В отчете неоднократно подчеркивается, что рост цен на энергию станет основным источником глобального инфляционного давления. Следом могут подорожать продукты питания.

Через Ормузский пролив, кроме нефти и газа традиционно проходит значительная часть мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Если перебои затянутся, это скажется на сельском хозяйстве многих стран, а затем и на стоимости продовольствия.

Для Казахстана это означает риск подорожания импортных товаров, то есть дополнительное давление на внутренние цены.

Кто может выиграть от новой мировой перестройки

Интересно, что в рейтинге наиболее привлекательных регионов для международного бизнеса лидируют США, Индия и Юго-Восточная Азия.

Индия выглядит одним из главных бенефициаров происходящих изменений благодаря быстрому росту экономики, масштабному внутреннему рынку и расширению международной торговли.

Для Казахстана это важный сигнал. Мир постепенно становится менее зависимым от одного центра экономической активности. Помимо Китая появляются новые крупные рынки, способные формировать спрос на сырье и транспортные услуги.

На этом фоне Казахстан получает шанс укрепить свою роль как связующего звена между Китаем, Индией, Европой и Ближним Востоком, считают экономисты.

