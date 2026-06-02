Финансы

Мир готовится к новому шоку: что это значит для Казахстана

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:10 Фото: unsplash
Конфликт на Ближнем Востоке и сбои в работе Ормузского пролива заставили ведущих экономистов мира ухудшить прогнозы по мировой экономике. Что это означает для Казахстана, его торговых партнеров и цен внутри страны, выяснял Zakon.kz.

Обычная война перейдет в торговую

Всемирный экономический форум в майском обзоре Chief Economists' Outlook фиксирует рост рисков для глобальной торговли, ускорение инфляции и усиление неопределенности. Согласно опросу ВЭФ, 9 из 10 опрошенных ожидают ослабления мировой экономики в ближайший год.

"89% опрошенных экономистов ожидают, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики ослабнут".Chief Economists' Outlook

Причиной стала не только сама война вокруг Ирана, но и последствия для глобальной торговли. Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, газа и продукции химпрома. Любые перебои немедленно отражаются на стоимости перевозок, сырья и конечных товаров.

При этом экономисты пока не ждут глобальной рецессии. Их больше беспокоит другой сценарий – сочетание слабого роста и высокой инфляции. Именно такой набор проблем сегодня становится главным риском для большинства стран.

Для Казахстана главный вопрос – не нефть, а Китай

На первый взгляд может показаться, что для Казахстана главным фактором остается цена на нефть. Однако из отчета следует другой вывод: гораздо важнее состояние китайской экономики.

В отличие от Европы и ряда других регионов, прогноз по Китаю за последние месяцы улучшился. Большинство экономистов ожидают сохранения умеренного роста, а китайская промышленность продолжает демонстрировать устойчивость.

Для Казахстана это имеет принципиальное значение. Китай остается одним из крупнейших покупателей казахстанской продукции. Кроме того, через РК проходят важные транспортные маршруты между Китаем и Европой.

Если китайская экономика сохранит нынешние темпы роста, спрос на казахстанский экспорт останется относительно устойчивым даже на фоне ухудшения мировой конъюнктуры.

Европа уходит в застой

Совсем иначе выглядит ситуация в Европе. Авторы доклада прямо предупреждают:

"Сейчас Европа может столкнуться с более выраженным риском стагфляции, чем в начале года"Chief Economists' Outlook

Речь идет о ситуации, когда экономика растет слабо или не растет вовсе, а цены продолжают увеличиваться. Для Европы это означает сразу несколько проблем. Дорогие энергоносители повышают издержки предприятий, промышленность теряет конкурентоспособность, а потребительский спрос остается слабым.

Кстати говоря, для Казахстана последствия могут быть двойственными.

  • С одной стороны, замедление европейской экономики ограничивает спрос на сырье и снижает инвестиционную активность компаний из ЕС.
  • С другой стороны, Европа продолжает искать альтернативные источники поставок ресурсов и новые транспортные маршруты. В этих условиях значение Центральной Азии и Казахстана как транзитного узла уже растет.

Центральная Азия – зона роста

Прогноз для Центральной Азии указывает на уверенный экономический рост, несмотря на усиление внешних вызовов. Согласно последнему опросу, 73% главных экономистов ожидают умеренного или более сильного роста экономики региона в течение следующего года.

В то же время Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста в регионе до 4,8% в 2026 году по мере ослабления прежних факторов поддержки и на фоне новых геополитических и торговых потрясений, которые повышают издержки и усиливают неопределенность.

Однако 57% опрошенных экономистов ожидают слабого или очень слабого роста занятости в регионе.

Важно, что в конце марта Казахстан сообщил о снижении уровня безработицы – до 4,6% по итогам 2025 года.

Денежно-кредитная политика в регионе пока остается в целом без изменений. По итогам последних заседаний центральные банки Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана сохранили процентные ставки на прежнем уровне.

Что будет с ценами в Казахстане

Именно инфляция выглядит наиболее вероятным последствием нынешнего мирового кризиса для региона Центральной Азии в целом и для Казахстана в частности.

Оценки экономистов разделились: 52% ожидают умеренную инфляцию, а 41% – высокую или очень высокую в Центральной Азии.

В отчете неоднократно подчеркивается, что рост цен на энергию станет основным источником глобального инфляционного давления. Следом могут подорожать продукты питания.

Через Ормузский пролив, кроме нефти и газа традиционно проходит значительная часть мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Если перебои затянутся, это скажется на сельском хозяйстве многих стран, а затем и на стоимости продовольствия.

Для Казахстана это означает риск подорожания импортных товаров, то есть дополнительное давление на внутренние цены.

Кто может выиграть от новой мировой перестройки

Интересно, что в рейтинге наиболее привлекательных регионов для международного бизнеса лидируют США, Индия и Юго-Восточная Азия.

Индия выглядит одним из главных бенефициаров происходящих изменений благодаря быстрому росту экономики, масштабному внутреннему рынку и расширению международной торговли.

Для Казахстана это важный сигнал. Мир постепенно становится менее зависимым от одного центра экономической активности. Помимо Китая появляются новые крупные рынки, способные формировать спрос на сырье и транспортные услуги.

На этом фоне Казахстан получает шанс укрепить свою роль как связующего звена между Китаем, Индией, Европой и Ближним Востоком, считают экономисты.

Ранее мы сообщили о том, что Казахстан занял 53 строчку в Мировом рейтинге качества жизни, обогнав Россию и КНР.

Андрей Зубов
