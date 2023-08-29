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Законодательство РК

Коллекторским агентствам расширят список документов заемщиков, подлежащих хранению

Коллекторским агентствам расширят список документов, подлежащих хранению Фото: freepik
Подготовлено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которым вносятся изменения в Перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроков их хранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается ввести обязательное требование по хранению коллекторскими агентствами, реализующими свои права, возникшие в результате уступки права (требования) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита документов, подтверждающих, что первоначальным кредитором проведены процедуры по урегулированию просроченной задолженности заемщика–физического лица в течение последовательных 18 месяцев с момента возникновения задолженности.

Так, говорится, что кредитные досье заемщиков (по беззалоговым займам) – физических и юридических лиц, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым коллекторским агентством приобретены у кредиторов (в том числе, документы, подтверждающие проведение кредитором процедуры по урегулированию просроченной задолженности заемщика – физического лица в течение последовательных 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности):

  • на бумажном носителе – хранятся 5 лет;
  • на электронном носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате) – 5 лет. 

Кредитные досье заемщиков (по залоговым займам) – физических и юридических лиц (в том числе, документы, подтверждающие проведение кредитором процедуры по урегулированию просроченной задолженности заемщика – физического лица в течение последовательных 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности):

  • на бумажном носителе – хранятся 10 лет;
  • на электронном носителе (для коллекторских агентств, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате) – 10 лет.

Как поясняется, эта мера вводится в рамках защиты прав должников и исключения возможных споров по урегулированию задолженности по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита права (требования), которые коллекторским агентством приобретены у кредиторов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 сентября.

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