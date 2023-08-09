Как накопить на квартиру, образование или отдых

Реально ли среднестатистическому казахстанцу приобрести автомобиль или накопить на отдых? Возможно ли учиться на платной основе выходцам из многодетных семей? Как накопить на заветную цель с помощью банковского вклада, выяснял Zakon.kz.

Учитывая уровень инфляции в Казахстане, многие думают, что не могут приобрести автомобиль, накопить на дом или на образование. Но на самом деле все возможно.

Открыть депозит в банке

Арман Жунусканов год назад стал обладателем долгожданного жилья. Мужчина рассказывает, что приобрел трехкомнатную квартиру по госпрограмме. На первоначальный взнос он вместе с супругой копил более трех лет. Счастливый обладатель 65 квадратных метров рассказывает, что все это время они жестко урезали семейный бюджет. Пришлось отказываться от путешествий, дорогих продуктов и развлечений.

"Мы сами решили поднять себя, поэтому как расписались, начали сразу же копить средства на собственное жилье. У нас не было большой свадьбы. Сказали об этом родителям. Те, на удивление, решили поддержать нас и подарили нам медовый месяц в Египте. Вернувшись из отпуска, мы сразу же сняли квартиру. Так как у меня работа удаленная, мы сняли жилье за городом и значительно сэкономили на этом. Получали зарплату и сразу же откладывали 30% дохода". Арман Жунусканов

Сам Арман работает в IT-сфере, а его супруга шьет одежду на заказ. По словам мужчины, в месяц они в зависимости от дохода откладывали от 100 до 250 тысяч тенге, помещая деньги на депозит в банке. Так молодая пара собрала около 6,5 млн тенге. Квартира обошлась супругам примерно в 25 млн тенге. Около 5 млн тенге они потратили на первоначальный взнос, а оставшуюся часть денег – на ремонт в квартире.

Купить автомобиль по льготному кредитованию

Наргиз Абдуллаева приобрела новый автомобиль из салона по программе льготного кредитования. За руль Chevrolet Nexia она села осенью прошлого года. Машина обошлась ей в 6,3 млн тенге, женщина оформила авто в кредит под 4% годовых.

"Банк оформил мне машину на 5 лет с первоначальным взносом 1,8 млн тенге. В любом случае, 4% – это очень выгодно, я бы расценила это как приобрести машину просто на 5 лет в рассрочку. Потому что оплата в месяц у меня выходит 85 тысяч тенге. Общая переплата на 5 лет составляет около 500 тысяч тенге". Наргиз Абдуллаева

Оформить отпуск в рассрочку

Сабина Умирбекова свой отдых в Турции оформила в рассрочку. По ее словам, копить ей никак не удается, а отпуск в тот период был необходим.

"Была акция у банка, а я уже давно хотела в отпуск. В Instagram вышла реклама туркомпании, что у них эта акция тоже действовала, то есть можно было оформить тур в рассрочку. Поездка обошлась в 500 тысяч тенге, с собой взяла около 200 тысяч тенге. Провела в Турции 10 дней. Потом меньше чем за год закрыла эту рассрочку. Тогда моя зарплата была около 200 тысяч тенге в месяц, а смотреть мир хотелось". Сабина Умирбекова

Не копить на обучение

Галия Оспанова – мать-одиночка, она работает учительницей в частной школе. Женщина рассказывает, что на обучение своей дочери Асем она не копила. Чтобы облегчить траты матери, дочь Галии поступила в вуз в Шымкенте. Ежегодно она платит за учебу около 400 тысяч тенге. Сейчас Асем на 4-м курсе. Студентка учится и работает, а одновременно помогает матери с финансовыми тратами.

"В прошлом году, например, она накопила 300 тысяч сама, от себя я добавила только 100 тысяч тенге. Копить я на ее учебу не стала. У меня доход 300-400 тысяч в месяц. За учебу в вузе можно заплатить, разделив сумму на две части. Первую часть мы оплачивали в начале года, вторую часть – в конце года". Галия Оспанова

Банковские вклады для физических лиц

Если у вас нет возможности сразу приобрести жилье, автомобиль или же съездить в отпуск, эксперты по финансам советуют откладывать деньги на банковских депозитах. Предложения по вкладам от казахстанских банков прямо сейчас – на инфографике ниже.

Фото: Zakon.kz