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Доллар подешевел на торгах 29 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,44 тенге, снизившись на 2,65 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,30 тенге (-0,50).

Курс евро установлен Нацбанком в  501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-463,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 4,73-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 августа. 

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19% и составила 84,03 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,20%, до 80,26 долларов за баррель.


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Лариса Черненко
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