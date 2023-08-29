Доллар подешевел на торгах 29 августа
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,44 тенге, снизившись на 2,65 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,30 тенге (-0,50).
Курс евро установлен Нацбанком в 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-463,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 4,73-4,93 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 августа.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19% и составила 84,03 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,20%, до 80,26 долларов за баррель.
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