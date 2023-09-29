Доллар еще подешевел на торгах 29 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,54 тенге, снизившись еще на 2,22 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось. На вчерашних торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 503,22 тенге, рубля – 4,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,5-476,5 тенге, евро – по 497,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 сентября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,14%, до 92,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,01%, до 91,70 доллара за баррель.