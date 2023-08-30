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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

криптовалюты, доллары Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 27.436,2 $; изменения за 24 часа: +5,61%.

Ethereum (ETH): 1 719,20 $; изменения за 24 часа: +4,60%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 224,90 $; изменения за 24 часа: +3,40%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Dogecoin (DOGE): 0,065419 $; изменения за 24 часа: +4,33%.

Cardano (ADA): 0,2654 $; изменения за 24 часа: +1,66%.

По состоянию на 27 августа 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 461.44 тенге.

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