Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 61 822,5 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Ethereum (ETH): 3 412,30 $; изменения за 24 часа: +0,24%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 412,80 $; изменения за 24 часа: +1,20%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

Dogecoin (DOGE): 0,140547 $; изменения за 24 часа: -0,72%.

Cardano (ADA): 0,7257 $; изменения за 24 часа: -0,97%.

По состоянию на 3 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.03 тенге.