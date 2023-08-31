Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 31 августа 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,44 тенге, евро – 498,96 тенге, рубля – 4,83 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461,5 тенге тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501,5 тенге, продажи – 506,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461,5 тенге, продажи – 463,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,78 тенге, продажи – 4,83 тенге. Читайте также Цены на популярные криптовалюты в долларах США В Казахстане разрабатывают законопроект по дебюрократизации в сфере противодействия отмыванию доходов Доллар подешевел на торгах 29 августа

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