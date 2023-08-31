Индекс бензина: сколько литров можно купить на среднюю зарплату казахстанца

По статистике во II квартале 2023 года среднее значение месячной заработной платы по РК выросло к соответствующему кварталу 2022 года на 17,1% и составило 365 502 тенге. Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане цена наиболее популярного АИ-92 стоит 205 тенге за литр. Для того, чтобы рассчитать, сколько литров бензина можно купить на среднюю заработную плату, возьмем для точности не среднюю, а медианную заработную плату, которая во II квартале 2023 года составила 240 779 тенге. На эту заработную плату среднестатистический казахстанец может купить 1175 литров бензина. Для сравнения: по данным Бюро нацстатистики, во II квартале 2022 года медианное значение средней заработной платы составляло 205 541 тенге. Средняя по стране розничная цена литра бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составляла 179 тенге. Следовательно, среднестатистический казахстанец мог приобрести 1148 литров бензина. Здесь стоит отметить, что при своих расчетах мы не учитывали другие необходимые затраты, которые обычно казахстанцы несут в течение месяца.

Кто может купить более 3 тыс. литров бензина?

Аналитики портала Picodi.com, проводящие исследование по затратам на топливо в разных странах, посчитали, сколько литров бензина могут купить жители стран с высоким уровнем дохода. Так, по данным аналитиков, среднестатистический гражданин Швейцарии в месяц может приобрести 3025 литров.

Только вот такие затраты могут позволить себе далеко не все граждане в Казахстане. По словам аналитика Freedom Finance Global Данияра Оразбаева, для того, чтобы позволить себе 3025 литров бензина, необходимо получать минимум 611 тыс. тенге в месяц. А подобную зарплату в стране получают не все граждане, говорит эксперт.

"Подобную заработную плату в среднем могут позволить себе: работники в сфере добычи нефти и газа, их средняя зарплата – 961 тыс. тенге, в производстве табачных изделий, у них зарплата – 954 тыс., в консалтинге, они получают 802 тыс.; во вспомогательной деятельности: в финансах, их зарплата – 786 тыс., страховании – 769 тыс., воздушном транспорте – 692 тыс., компьютерном программировании – 682 тыс. А по итогам прошлого года только 14,3% работников получали "на руки" чуть больше 336 тыс. тенге, тогда как зарплата остальных 85,7% была ниже. Поэтому среднестатистический казахстанец не может позволить себе приобретение такого объема бензина". Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев

По словам эксперта, жители Казахстана в среднем "на руки" получают примерно 292 тыс. тенге. При этом важно понимать, что представленные показатели по заработной плате основаны на данных малых, средних и крупных предприятий, говорит аналитик. Следовательно, здесь не включены доходы самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает неофициально, а также доходы от пенсий, стипендий и безвозмездных переводов. Поэтому, по мнению специалиста, фактическое значение может оказаться другим.

"По итогам июля средняя цена бензина марки АИ-92, согласно данным бюро Национальной статистики, составляет 202 тенге за литр. Таким образом, на среднюю зарплату можно купить примерно 1446 литров топлива. Если человек зарабатывает 150 тыс. тенге в месяц, то он может приобрести 743 литра". Данияр Оразбаев

Когда не все доходы учитываются при статистике

Экономист Марат Абдурахманов в свою очередь считает, что статистические данные строятся на том, что там учитываются доходы всего около 3 млн граждан в Казахстане. При этом важно понимать, что показатель является номинальным и включает в себя все премии, надбавки, налоги и пенсионные отчисления. По мнению эксперта, информация статданных не может быть полностью достоверной, ведь в нашей стране около 10 млн работоспособных граждан, и когда составляется статистика, не учитываются доходы иностранцев, которые получают прибыль за счет казахстанцев, говорит экономист.

"Если исчислить доход от обратного, то есть суммы потребительских расходов на товары, работы и услуги, то мы получим другую картину. Эти расходы по статистике у нас в том году составили около 18 трлн тенге, что соответствует среднему доходу работающего без учета кредитования 150 тыс. тенге в месяц на одного работоспособного гражданина. А если мы учтем иностранных граждан и кредитование, то уровень доходов получается около 85 тыс. тенге на работоспособного гражданина. Эти расчеты мои и не публикуются официально. По моим расчетам, получается всего около 400 л бензина в месяц на одного гражданина". Марат Абдурахманов

Стоит ли строить большие НПЗ?

По мнению директора Общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, слишком низкая цена на бензин может негативно отразиться на экономике Казахстана и дестимулировать инвесторов. Ведь им намного выгоднее будет экспортировать сырой товар, нежели сбывать его в Казахстане.

Эксперт отмечает, что цены на топливо формируются, исходя из себестоимости. Учитывая транспортные расходы, поставки на НПЗ и оборудование, которые приходится импортировать, нефтяные компании вынуждены повышать цены.

"Хоть мы и радуемся, что у нас цены на бензин, газ низкие, это дестимулирует инвесторов развивать в Казахстане перерабатывающие комплексы, поскольку цены на внутреннем рынке очень низкие и, соответственно, основная деятельность НПЗ предусматривает экспорт. Строить большие НПЗ бессмысленно из-за низкой цены на внутреннем рынке, а нефтепродукты гнать через ЖД-цистерны – это очень затратно и проблематично, учитывая, что у КТЖ нехватка локомотивов. А у наших ближайших стран тоже цены на нефтепродукты очень низкие по сравнению с Европой". Нурлан Жумагулов

Впрочем, цены на топливо в Казахстане медленно, но верно растут. Так, стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-93 стала 205 тенге за литр. Раньше стоимость в регионах разнились от 182 до 187 тенге за литр. Летнее и межсезонное дизельное топливо стоит 295 тенге за литр. Ранее стоимость дизтоплива для казахстанских водителей составляла от 230 до 260 тенге за литр.

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Авторы: Карина Адильбекова, Алем Максудов