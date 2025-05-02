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Финансы

Более миллиарда долларов планирует продать Нацбанк из Нацфонда в мае: названа причина

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По итогам апреля 2025 года курс тенге ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 243 до 246 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информационном сообщении по валютному рынку, которое сегодня, 2 мая, распространила пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК).

"Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 968 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или около 44 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1050 млн долларов".Пресс-служба НБК

В рамках операций зеркалирования, как пояснили в Нацбанке, в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе заверили, что валютные интервенции в апреле не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 308 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня".Пресс-служба НБК

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40%, как отметили в пресс-службе, Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов, или около 5% от общего объема торгов.

"Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит 250 млн долларов".Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности, как также заверили в пресс-службе, Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

Ранее экономист поделился своим мнением о том, сможет ли Нацбанк Казахстана удерживать "разумный" курс доллара. Подробнее об этом сможете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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