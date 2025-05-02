Более миллиарда долларов планирует продать Нацбанк из Нацфонда в мае: названа причина

По итогам апреля 2025 года курс тенге ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 243 до 246 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информационном сообщении по валютному рынку, которое сегодня, 2 мая, распространила пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК).

"Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 968 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или около 44 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1050 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках операций зеркалирования, как пояснили в Нацбанке, в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты". Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе заверили, что валютные интервенции в апреле не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 308 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня". Пресс-служба НБК

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40%, как отметили в пресс-службе, Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов, или около 5% от общего объема торгов.

"Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит 250 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности, как также заверили в пресс-службе, Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

Ранее экономист поделился своим мнением о том, сможет ли Нацбанк Казахстана удерживать "разумный" курс доллара. Подробнее об этом сможете прочитать здесь.