Более миллиарда долларов планирует продать Нацбанк из Нацфонда в мае: названа причина
Об этом говорится в информационном сообщении по валютному рынку, которое сегодня, 2 мая, распространила пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК).
"Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 968 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или около 44 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1050 млн долларов".Пресс-служба НБК
В рамках операций зеркалирования, как пояснили в Нацбанке, в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.
"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты".Пресс-служба НБК
В монетарном регуляторе заверили, что валютные интервенции в апреле не проводились.
"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 308 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня".Пресс-служба НБК
Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40%, как отметили в пресс-службе, Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов, или около 5% от общего объема торгов.
"Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в мае для этих целей не превысит 250 млн долларов".Пресс-служба НБК
В рамках принципа транспарентности, как также заверили в пресс-службе, Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.
"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК
Ранее экономист поделился своим мнением о том, сможет ли Нацбанк Казахстана удерживать "разумный" курс доллара. Подробнее об этом сможете прочитать здесь.