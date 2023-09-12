Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 12 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,88 тенге, евро – 496,72 тенге, рубля – 4,81 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,96 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 458,5 тенге тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493,5 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 5,01 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Прогноз: подорожает ли недвижимость в Казахстане до конца 2023 года Курс доллара снизился на три тенге на торгах 11 сентября Финансовый прогноз от нумеролога: кого ждет ошеломительный успех?

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