Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,88 тенге, евро – 496,72 тенге, рубля – 4,81 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,96 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 458,5 тенге тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493,5 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 5,01 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,95 тенге.