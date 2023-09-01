Мажилис принял в работу законопроект о трансферте из Нацфонда в бюджет 2 трлн тенге

На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024 – 2026 годы", передает Zakon.kz.

На первом пленарном заседании второй сессии мажилиса VIII созыва палата приняла в работу два бюджетных законопроекта. Краткую информацию о законопроекте представил председатель Кмитета мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев.

"Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме 2 трлн тенге. С учетом минимальной цены на нефть гарантированный трансферт не будет превышать объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора". Мади Такиев

Глава комитета также сообщил, что согласно законопроекту "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" общий объем поступлений в республиканский бюджет в 2024 году запланирован в объеме 20,4 трлн тенге, в том числе доходы – 16,1 трлн тенге.

Общий объем расходов – в сумме 24 трлн тенге, дефицит республиканского бюджета в 2024 году составит 3,5 трлн тенге.

Законопроекты "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024 – 2026 годы" внесены в Мажилис 31 августа постановлениями правительства.