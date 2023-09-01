Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мажилис принял в работу законопроект о трансферте из Нацфонда в бюджет 2 трлн тенге

Казахстан Мажилис Национальный фонд трансферт бюджет Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024 – 2026 годы", передает Zakon.kz.

На первом пленарном заседании второй сессии мажилиса VIII созыва палата приняла в работу два бюджетных законопроекта. Краткую информацию о законопроекте представил председатель Кмитета мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев.

"Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме 2 трлн тенге. С учетом минимальной цены на нефть гарантированный трансферт не будет превышать объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора". Мади Такиев

Глава комитета также сообщил, что согласно законопроекту "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" общий объем поступлений в республиканский бюджет в 2024 году запланирован в объеме 20,4 трлн тенге, в том числе доходы – 16,1 трлн тенге.

Общий объем расходов – в сумме 24 трлн тенге, дефицит республиканского бюджета в 2024 году составит 3,5 трлн тенге.

Законопроекты "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024 – 2026 годы" внесены в Мажилис 31 августа постановлениями правительства.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 сентября

Почему Нацбанк планирует продать до 1,2 млрд долларов из Нацфонда

Индекс бензина: сколько литров можно купить на среднюю зарплату казахстанца

Анастасия Прилепская
Мажилис Парламента РК Нацфонд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Прямая трансляция Послания президента
Видео Послания президента
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления