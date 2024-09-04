Мажилис принял в работу проект закона о гарантированном трансферте из Нацфонда

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 4 сентября 2024 года приняли в работу проект закона РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025-2027 годы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель комитета по финансам и бюджету, депутат Татьяна Савельева отметила, что ежегодный объем гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в размере 2 трлн тенге.

"Размер гарантированного трансферта не превышает объемов прогнозируемых поступлений в Национальный фонд от организаций нефтяного сектора. Проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан, бюджетных параметров на 2025-2027 годы, а также поручений президента Республики Казахстан", – заявила она.

По ее данным, объем поступлений республиканского бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 21,7 трлн тенге, в том числе – доходы 15,6 трлн тенге, трансферты из Национального фонда – 5,3 трлн тенге. Объем расходов планируется в общей сумме – 25,8 трлн тенге.

"В 2025 году дефицит бюджета определен на уровне 4,1 трлн тенге или 2,2% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9%. Комитет готов взять данные законопроекты в работу и подготовить по ним заключения", – дополнила Татьяна Савельева.

Ранее, 27 августа 2024 года, министр Нацэкономики озвучил три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года.