В МФЦА прокомментировали инициативу Токаева объединить две фондовые биржи

Выступая 1 сентября с ежегодным посланием народу Казахстана, президент Токаев озвучил вопрос объединения двух действующих в стране фондовых бирж. В МФЦА озвучили свою точку зрения по поводу данной инициативы, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства Касым-Жомарта Токаева, развитие фондового рынка в Казахстане является приоритетной задачей, и для этого необходимо объединение двух фондовых бирж под единым управлением.

"В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением". Касым-Жомарт Токаев

Поясняя данную необходимость, в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) отметили, что одним из важнейших элементов экономического роста страны является рынок капитала. Развитый рынок капитала позволяет финансировать хорошие идеи, поощряет предпринимательство, повышает эффективность использования ресурсов, создает новые инструменты для инвестирования – тем самым помогает предпринимателям создавать рабочие места и повышать благосостояние народа.

Сильные предприятия, большее количество рабочих мест и увеличение благосостояние усиливает налогооблагаемую базу, тем самым позволяя государству инвестировать в общие блага – это аксиома для экономики.

"Для этого рынок должен хорошо управляться, должен принимать во внимание долгосрочные интересы всех сторон - страны, бизнеса и граждан. Регулирование рынка должно способствовать свободному движению денег и не ломать законы рынка. В этой связи объединение бирж под единым управлением будет способствовать созданию единого пула ликвидности, и единого рынка, понятного для всех участников. Это в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций в страну и регион, укрепляя статус страны в качестве крупнейшего финансового центра в Центральной Азии". МФЦА

Также в центре подчеркнули, что одной из ключевых задач, поставленных перед МФЦА, является развитие фондового рынка Казахстана и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала, а также управления активами и венчурного инвестирования.

"В связи с этим МФЦА готов к обсуждению вопроса и совместной работе по объединению рыночной инфраструктуры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить наилучший результат для развития рынка капитала Казахстана". МФЦА

В пресс-службе МФЦА, заключили, что эффективный рынок капитала повышает прозрачность бизнеса, улучшает корпоративное управление и социальную ответственность самого бизнеса.

Помимо необходимости объединения бирж, президент также поручил привлечь в страну надежные зарубежные банки.