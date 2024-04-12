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Глава Нацбанка рассказал, когда могут объединить две биржи

Глава Нацбанка рассказал, когда могут объединить две биржи, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 15:30 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года высказался по поводу объединения двух бирж – Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Астанинской международной биржи (AIX), сообщает Zakon.kz.

Глава Нацбанка призвал разобраться с терминологией в данном вопросе.

"В Послании глава государства поручил не объединить биржи, а объединить потенциал бирж. Это разные вопросы. Объединение бирж – это создание одного юридического лица. Это первое. Второе, до конца марта поручалось разработать решение. Это решение нами – Нацбанком, АРРФР и МФЦА – разработано. Сейчас оно находится на согласовании в Администрации президента. Поэтому мы свою работу выполнили", – добавил Тимур Сулейменов.

По его словам, у сторон единые подходы.

"Было непросто, потому что каждый хотел больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны, и у нас сейчас общее решение есть. Ждем, что скажет Администрация президента, и после этого мы... можем его проговорить, обнародовать и приступить к реализации. Аспектов, как вы понимаете, очень много: юридических, финансовых, технологических. Очень много вещей, которые требуют изменений. Мы ставим задачу, что дорожная карта уже должна закончиться этим годом, и к следующему году они будут действовать сообща. Мы должны понимать, для чего это нужно, когда две биржи на относительно небольшом рынке Казахстана. Рынок ценных бумаг во многих странах – один из важных способов фондирования экономики. А сейчас она у нас фондируется исключительно банками", – резюмировал Тимур Сулейменов.

1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана озвучил вопрос объединения двух действующих в стране фондовых бирж. В этот же день МФЦА озвучили свою точку зрения по поводу данной инициативы. В KASE также заявили, что биржа планирует работать над задачей, поставленной президентом.

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