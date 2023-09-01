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Доллар подешевел на три тенге на торгах 1 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,39 тенге, снизившись сразу на 3 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,76 тенге (-0,43).

Курс евро установлен Нацбанком в 499,82 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461 тенге, евро – по 495,5-499,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 сентября. 

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,16% и составила 86,97 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,22%, до 83,81 долларов за баррель.


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Лариса Черненко
KASE
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