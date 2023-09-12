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Доллар еще подешевел на торгах 12 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,50 тенге, снизившись еще на 2,12 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил до 62,93 тенге (-0,65).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 496,72 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,77-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,4% и составила 91 доллар за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,52%, до 87,74 долларов за баррель. 

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Лариса Черненко
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