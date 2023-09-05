В Казахстане стали публиковать списки людей, объявленных банкротами

В Казахстане с 4 сентября 2023 года начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Комитета государственных доходов, на сегодня признаны банкротами 309 человек на общую сумму в 435 млн тенге.

Все они получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 14-14, а также сведения по ним размещены на сайте "e-gov".

"Среди признанных банкротами граждан 22 – являются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 – не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет", - сообщили в КГД.

Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом на сегодняшний день является житель Кызылординской области, ему 23 года, сумма долга составляет более 1 млн тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 млн тенге.

Все они освободились от обременительного долга.

При этом в КГД напомнили, что данная процедура имеет следующие последствия – это невозможность получения новых кредитов в течение пяти лет и проведение в отношении таких граждан процедуры финансового мониторинга в течение трех лет.

Ранее мы рассказали, сколько казахстанцев получили статус банкротов за шесть месяцев. Прием заявлений на внесудебное банкротство физических лиц начался 3 марта 2023 года.