Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане стали публиковать списки людей, объявленных банкротами

В Казахстане стали пубдликовать списки банкротов Фото: unsplash
В Казахстане с 4 сентября 2023 года начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Комитета государственных доходов, на сегодня признаны банкротами 309 человек на общую сумму в 435 млн тенге.

Все они получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 14-14, а также сведения по ним размещены на сайте "e-gov".

"Среди признанных банкротами граждан 22 – являются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 – не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет", - сообщили в КГД.

Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом на сегодняшний день является житель Кызылординской области, ему 23 года, сумма долга составляет более 1 млн тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 млн тенге.

Все они освободились от обременительного долга.

При этом в КГД напомнили, что данная процедура имеет следующие последствия – это невозможность получения новых кредитов в течение пяти лет и проведение в отношении таких граждан процедуры финансового мониторинга в течение трех лет.

Ранее мы рассказали, сколько казахстанцев получили статус банкротов за шесть месяцев. Прием заявлений на внесудебное банкротство физических лиц начался 3 марта 2023 года.

Читайте также

Курс доллара еще подрос на торгах 5 сентября

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления