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В Комитете госдоходов составили портрет банкрота в РК

В КГД составили портрет банкрота в РК Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК составили портрет банкрота-физического лица, основываясь на статистике текущего года, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в Казахстане банкротами признаны порядка 5 тыс. человек, из которых 58% – это мужчины и 42% – женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет.

По данным КГД, уже принято около 6,2 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства, из них 58% это мужчины и 42% женщины.

Средний возраст лиц, признанных банкротами, от 36 до 45 лет. Это 35% из общего количества банкротов. Самому молодому – 19 лет, пожилому – 76 лет.

Эта категория граждан не имеет постоянную работу и средств для погашения задолженности.

Сейчас КГД совместно с АРРФР ведет законодательную работу по недопущению закредитованности населения. В частности, планируется ужесточить условия получения займов, в том числе установить запрет при имеющейся просрочке более 90 дней.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане ужесточат выдачу кредитов игроманам.

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