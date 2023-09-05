Первые банкроты появились в Казахстане

Сколько казахстанцев получили статус банкротов за шесть месяцев? Об этом 5 сентября 2023 года рассказали в ТОО "Первое кредитное бюро", сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на внесудебное банкротство физических лиц начался 3 марта 2023 года. Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ТОО "Первое кредитное бюро", положенные по закону полгода прошли, и 4 сентября статус банкротов получили первые казахстанцы, количество которых на текущий момент составляет 302.

"Общая сумма задолженности по поданным заявлениям у теперь уже банкротов составила около 708,5 млн тенге. То есть в среднем немногим более 2,3 млн тенге на человека", – говорится в сообщении.

Максимальная сумма задолженности составила 106,5 млн тенге (заявление было подано в Алматы), а минимальная – 48,5 тыс. тенге (в Карагандинской области).

Также в "Первом кредитном бюро" предоставили актуальные по состоянию на 13:00 цифры по банкротству физлиц:

Больше всего банкротов – в Алматы. Этот статус получил 51 человек – то есть каждый шестой из общего количества. Далее расположились Карагандинская (34) и Алматинская (24) области.

Вообще банкроты есть во всех регионах республики. Меньше всего (пока, по крайней мере) – в СКО (3) и ВКО (4).

Самая высокая средняя сумма задолженности – в Западно-Казахстанской области. Тут показатель составляет почти 8 млн тенге. Но и разбег тут более чем приличный – от 150 тысяч до более 70 млн тенге.

Самые низкие средние суммы задолженности – у банкротов в Туркестанской (883 тыс. тенге) и Абайской (998,9 тыс. тенге) областях.

Самому старому казахстанцу, получившему статус банкрота – 64 года. Самому молодому – 23 года.

Почти половина всех, получивших статус, рождены в период с 1983 по 1991 годы.

Всего по состоянию на 5 сентября было подано 64,6 тыс. заявлений на внесудебное банкротство. Но по подавляющему большинству (51,4 тыс.) было отказано.

Фото: Telegram/DataHub_FCBK

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" 30 декабря 2022 года. Подробнее о том, как работает закон, можете узнать здесь.

Материал по теме Сколько будет действовать закон о банкротстве физлиц

В Казахстане прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта 2023 года. Что важно знать казахстанцам при подаче заявлений на банкротство, читайте тут.

Материал по теме Казахстанцы рассказали, почему решили подать заявки на банкротство

По данным Комитета госдоходов Минфина РК на 4 августа, с начала приема заявлений от граждан на банкротство поступило более 61 тыс. заявлений.