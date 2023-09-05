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Первые банкроты появились в Казахстане

Первые банкроты появились в Казахстане Фото: unsplash
Сколько казахстанцев получили статус банкротов за шесть месяцев? Об этом 5 сентября 2023 года рассказали в ТОО "Первое кредитное бюро", сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на внесудебное банкротство физических лиц начался 3 марта 2023 года. Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ТОО "Первое кредитное бюро", положенные по закону полгода прошли, и 4 сентября статус банкротов получили первые казахстанцы, количество которых на текущий момент составляет 302.

"Общая сумма задолженности по поданным заявлениям у теперь уже банкротов составила около 708,5 млн тенге. То есть в среднем немногим более 2,3 млн тенге на человека", – говорится в сообщении.

Максимальная сумма задолженности составила 106,5 млн тенге (заявление было подано в Алматы), а минимальная – 48,5 тыс. тенге (в Карагандинской области).

Также в "Первом кредитном бюро" предоставили актуальные по состоянию на 13:00 цифры по банкротству физлиц:

  • Больше всего банкротов – в Алматы. Этот статус получил 51 человек – то есть каждый шестой из общего количества. Далее расположились Карагандинская (34) и Алматинская (24) области.
  • Вообще банкроты есть во всех регионах республики. Меньше всего (пока, по крайней мере) – в СКО (3) и ВКО (4).
  • Самая высокая средняя сумма задолженности – в Западно-Казахстанской области. Тут показатель составляет почти 8 млн тенге. Но и разбег тут более чем приличный – от 150 тысяч до более 70 млн тенге.
  • Самые низкие средние суммы задолженности – у банкротов в Туркестанской (883 тыс. тенге) и Абайской (998,9 тыс. тенге) областях.
  • Самому старому казахстанцу, получившему статус банкрота – 64 года. Самому молодому – 23 года.
  • Почти половина всех, получивших статус, рождены в период с 1983 по 1991 годы.
  • Всего по состоянию на 5 сентября было подано 64,6 тыс. заявлений на внесудебное банкротство. Но по подавляющему большинству (51,4 тыс.) было отказано.
Первые банкроты появились в Казахстане

Фото: Telegram/DataHub_FCBK

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" 30 декабря 2022 года. Подробнее о том, как работает закон, можете узнать здесь.

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В Казахстане прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта 2023 года. Что важно знать казахстанцам при подаче заявлений на банкротство, читайте тут.

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По данным Комитета госдоходов Минфина РК на 4 августа, с начала приема заявлений от граждан на банкротство поступило более 61 тыс. заявлений.

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