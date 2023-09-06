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Какие налоги сократят в Казахстане, рассказал министр финансов

Казахстан Минфин налоги Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос журналистов, какие налоги планируют сократить в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас в стране разрабатывают новый Налоговый кодекс, который в ближайшее время опубликуют в открытом доступе.

"Я думаю, в основном сократятся сборы. У нас три налога системообразующие: это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и НДПИ. Они, естественно, останутся. А вот мелкие пошлины, может быть, за рекламу или еще за что-то, сборы – может быть, они сократятся", – пояснил Ерулан Жамаубаев.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в Налоговый кодекс, которые планируют ввести в 2024 году.

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