АЭС в Казахстане: сколько средств может потребоваться на проведение референдума
Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 6 сентября рассказал, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане.
"Давайте сперва определимся, когда референдум будет. Мы должны понять, когда будет референдум, тогда и посчитаем", – заявил в ответ глава Минфина.
Позже он отметил, что все будет зависеть от заявки ЦИКа.
"Если будет решено с датой, согласно процедурам Бюджетного кодекса, ЦИК внесет нам заявку, что им нужно столько-то средств, в регионах столько-то избирателей и так далее. А пока расчетов нет, как я могу сумму озвучить? Может, будет меньше (чем на проведение референдума по конституционным поправкам. – Прим. ред.), может будут применены новые методы. Должно быть меньше", – указал он.
Ранее Шавхат Утемисов сообщил, что ЦИК готова к проведению в этом году референдума о строительстве АЭС в Казахстане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript