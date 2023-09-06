АЭС в Казахстане: сколько средств может потребоваться на проведение референдума

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 6 сентября рассказал, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане.

"Давайте сперва определимся, когда референдум будет. Мы должны понять, когда будет референдум, тогда и посчитаем", – заявил в ответ глава Минфина.

Позже он отметил, что все будет зависеть от заявки ЦИКа.

"Если будет решено с датой, согласно процедурам Бюджетного кодекса, ЦИК внесет нам заявку, что им нужно столько-то средств, в регионах столько-то избирателей и так далее. А пока расчетов нет, как я могу сумму озвучить? Может, будет меньше (чем на проведение референдума по конституционным поправкам. – Прим. ред.), может будут применены новые методы. Должно быть меньше", – указал он.

Ранее Шавхат Утемисов сообщил, что ЦИК готова к проведению в этом году референдума о строительстве АЭС в Казахстане.

