Жамаубаев: Сведения о реализации незаконно выведенных активов будут прозрачны

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос, будут ли данные о реализации возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов прозрачны для общественности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, по реализации незаконно выведенных из страны активов, возвращенных в страну, есть определенные процедуры.

"Будут (активы. – Прим. ред.) вывешиваться либо через конкурс, либо через портал, либо передаваться будут в доверительное управление. Все это будет прозрачно, естественно". Ерулан Жамаубаев

Однако журналисты напомнили, что реестр по таким активам будет закрытым.

На этот счет министр уточнил, что доступ к реестру будет действительно закрыт, но не по реализации активов. Он подчеркнул, что здесь есть нюанс – решать, делать ли прозрачными данные о реализации активов, будет специальная комиссия.

"Любой человек, он, так скажем, не юрист – даже член комиссии. Поэтому здесь должно быть правильное толкование и распространение этой информации, либо освещение общественности должно идти через Генеральную прокуратуру. Поэтому создается официальный комитет, который будет давать разъяснения в силу того, насколько данную информацию можно распространять, насколько это тайна следствия и так далее. Поэтому если каждый будет комментировать на своем уровне – это будет неправильно". Ерулан Жамаубаев

Ерулан Жамаубаев заверил, что общественность в любом случае будет получать нужную информацию.

В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы, подписанные главой государства 12 июля 2023 года.

Ранее в кулуарах Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, что будет с конфискованным имуществом бизнесмена Кайрата Боранбаева.