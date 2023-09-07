Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 7 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,41 тенге, евро – 495,14 тенге, рубля – 4,72 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,5 тенге тенге, продажи – 465,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496,5 тенге, продажи – 500,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,85 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463,5 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,73 тенге. Читайте также Минфин: Ежедневно в Казахстане 100-150 человек признают банкротами Казахстанцы стали больше тратить на страховки Активы страхового сектора выросли в два раза за последние четыре года

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