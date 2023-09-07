Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,41 тенге, евро – 495,14 тенге, рубля – 4,72 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,5 тенге тенге, продажи – 465,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496,5 тенге, продажи – 500,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,85 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463,5 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,73 тенге.