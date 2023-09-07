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Минфин: Ежедневно в Казахстане 100-150 человек признают банкротами

Сколько человек ежедневно признают банкротами в Казахстане Фото: freepik
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената рассказал, сколько казахстанцев могут признать банкротами. По его словам, каждый день такой статус получают 100-150 человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что в соответствии с законодательством предусматривался полугодовой период на проведение проверок.

"Мы не могли в марте, приняв заявление, сразу же вынести решение о банкротстве, то есть требовался полугодовой период. Этот период в сентябре истек, и уже начинаются процедуры объявления банкротами. Более 377 лиц на вчерашнюю дату объявили банкротами. Ежедневно (статистику отслеживаю) по 100-150 человек будут получать статус банкрота", – отметил замглавы Минфина.

В целом, по его данным, сегодня в Казахстане более 10 тысяч потенциальных банкротов. Заявление на внесудебное банкротство подали 65 тысяч граждан страны.

5 сентября стало известно, сколько казахстанцев получили статус банкротов за шесть месяцев.

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