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Курс доллара еще вырос на торгах 7 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,48 тенге, поднявшись еще на 2,72 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 63,32 тенге (+0,25).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 495,14 тенге, рубля – 4,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461-464 тенге, евро – по 494,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,35%, до 90,28 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,47%, до 87,13 долларов за баррель.

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