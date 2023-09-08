Цены на нефть выросли из-за заявления Саудовской Аравии и России

На этой неделе стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель на фоне совместного заявления двух крупнейших экспортеров "черного золота" – Саудовской Аравии и России – о продлении добровольных сокращений добычи энергоносителей до конца года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 4 сентября, баррель нефти марки Brent стоил 89 долларов. Во вторник он подорожал до 90,04 доллара. В среду цена бочки "черного золота" уже была 90,60 доллара, а в четверг она немного отыграла назад до 90,44 доллара, временами увеличиваясь до 90,89 доллара. Аналитики называют несколько причин роста нефтяных котировок.

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Ценовые войны

По мнению директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, основным фактором роста стоимости нефти стали заявления Саудовской Аравии и России о продлении добровольных сокращений добычи до конца нынешнего года.

"Обеим странам сейчас выгодны высокие цены на нефть, поэтому их позиции выглядят согласованными. Однако на азиатских рынках начинают появляться признаки ценовой конкуренции, когда российская нефть начинает вытеснять саудовскую и наоборот. Так как экономика Китая замедляется, а Индия достигла предельных темпов роста, дальнейшее увеличение закупок нефти маловероятно, и чтобы сохранить свою долю рынка, россияне и саудовцы начинают давать скидки, что легко может перерасти в ценовую войну ", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Мурат Кастаев.

Согласен с ним и аналитик "Финам" Александр Потавин, отметивший, что дефицит нефти в третьем квартале нынешнего года составляет около 2 млн баррелей в сутки.

По его словам, этот дефицит возник в результате преднамеренных действий Саудовской Аравии и России, входящих в альянс ОПЕК+. Причем рост нефтяных котировок был бы больше, если бы не оговорка в заявлении, что текущие сокращения добычи будут пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на рынке.

Информация про запас

Другим фактором, повлиявшим на увеличение стоимости энергоносителей, Мурат Кастаев называет сокращение запасов сырой нефти в США.

По данным американского Министерства энергетики, запасы "черного золота" в Штатах снизились за неделю на 6,31 млн баррелей до 416,637 млн, хотя прогнозировалось их уменьшение всего на 2,06 млн баррелей. Также снизились запасы бензина на 2,67 млн баррелей до 214,746 млн, при этом эксперты предполагали, что снижение составит 0,95 млн баррелей.

К слову, запасы дистиллятов выросли на 0,68 млн баррелей до 118,602 млн при прогнозе роста в 0,24 млн баррелей. Осталась без изменений добыча нефти в Штатах – 2,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, запасы нефти снизились сильнее ожиданий экспертов, как и запасы бензина, поэтому нефтяные котировки в ответ на эту статистику отреагировали повышением.

В свою очередь давление на котировки оказала не только информация о снижении нефтяных запасов, но и индекс деловой активности в непроизводственном секторе Штатов. В августе данный индекс увеличился до 54,5 пункта, хотя в июле составлял всего 52,7 пункта, а экспертами предполагался его рост в 52,5 пункта. Это стало подтверждением того, что американская экономика пока не переживает рецессию, наоборот, ее состояние лучше, чем прогнозировалось ранее аналитиками.

Импортная нефть

Влияет на повышение стоимости "черного золота" и улучшившаяся статистика по импорту и экспорту нефти Китаем. Так, в августе импорт КНР восстановился до 12,5 млн баррелей в сутки после снижения в июле до 10,3 млн баррелей. Этот показатель на 2,9 млн баррелей превысил аналогичные данные за август прошлого года. Таким образом, Китай вернулся к прежним объемам импорта энергоносителей. Его средний объем за три месяца составил 11,8 млн баррелей сутки, что превысило прошлогоднюю цифру на 2,8 млн баррелей.

Александр Потавин считает, что рынки расценили это как позитив, и трейдеры на фоне оптимизма в отношении темпов восстановления китайской экономики от последствий пандемии подняли стоимость нефтяных котировок.

"Два самых крупных потребителя нефти – США и КНР – сейчас показывают увеличение спроса на энергоносители, хотя ведущие экспортеры "черного золота" снижают добычу. Это послужило основной причиной дефицита нефти и роста цен на нее", – резюмировал аналитик.

Прекрасное далеко?

Прогнозируя влияние нынешних высоких нефтяных цен на экономику Казахстана, Мурат Кастаев отметил хорошие перспективы для нашей страны.

"Для Казахстана нефтяной рынок продолжает оставаться крайне благополучным, как минимум до конца года не понадобятся новые трансферты из Нацфонда, а при сохранении высоких цен возможны даже повышенные отчисления в него. Однако текущие цены несколько завышены, справедливая цена находится в коридоре 80-85 долларов, отметку выше 90 цены должны были преодолеть при условии сохранения ограничений добычи и ускорения мировой экономики. Первое условие выполняется, второе – нет, напротив, есть риски продолжения замедления мировой экономики. Поэтому нынешний всплеск цены можно считать неустойчивым. И если в ближайшие недели этот рост не будет подкреплен позитивной экономической статистикой, то цены вновь уйдут ниже 90 долларов за баррель", – поделился мнением эксперт.

Он сообщил, что отметку в 90 долларов баррель "черного золота" должен был превысить лишь в 4 квартале этого года, но, как уже было сказано, сокращение предложения на рынке подтолкнуло цены вверх. С другой стороны, высокие нефтяные котировки могут усилить мировую инфляцию и замедлить экономический рост, что может привести к резкому снижению цен на нефть в начале следующего года.