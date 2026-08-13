Цена на нефть держится у отметки 90 долларов: что это значит для Казахстана

За неделю стоимость нефти Brent прибавила почти 6%, поднявшись в цене к отметке 90 долларов за баррель. Что происходит с нефтяными доходами Казахстана на фоне дорогого барреля, разбирался Zakon.kz.

Почему нефть снова пошла вверх

Еще недавно Brent торговалась в диапазоне 78-85 долларов за баррель. В среду цена поднялась почти до 90 долларов и продолжила шестую сессию роста подряд. Сейчас котировки немного откатились, и на момент написания материала нефть стоит 88,78 доллара за баррель.

Главная причина такого движения – ситуация вокруг Ормузского пролива. Рынок пытается понять, приведут ли переговоры США и Ирана к реальному снижению напряженности или дипломатические заявления пока не означают восстановления нормальных поставок через один из важнейших нефтяных маршрутов мира, – пишет Reuters.

При этом новости сами по себе противоречивы. Министр обороны Пакистана заявил о возможной договоренности между Вашингтоном и Тегераном, а СМИ сообщили о продвижении переговоров Ирана и Омана. Для нефтяного рынка это должно было бы означать снижение геополитической премии. Но жесткая риторика Дональда Трампа в отношении Ирана сохраняется, поэтому инвесторы пока не считают угрозу перебоев с поставками снятой.

На другой чаше весов – американские запасы. За неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,1 млн баррелей, что стало крупнейшим недельным увеличением с февраля, – такие данные приводит экономист Эльдар Шамсутдинов. Обычно такой рост оказывает давление на котировки, поскольку указывает на избыток предложения относительно текущего спроса, но сейчас геополитика перевешивает этот фактор.

Для Казахстана 90 долларов намного выше бюджетного ориентира

В республиканском бюджете Казахстана на 2026 год средняя цена Brent заложена на уровне 60 долларов за баррель. Текущая цена 88,78 доллара выше этого ориентира почти на половину.

Есть и другой показатель – цена отсечения для нефтяных поступлений в Нацфонд. В 2026 году она установлена на уровне 41 доллара за баррель. Это не бюджетная цена нефти, а отдельный параметр, используемый при формировании нефтяных доходов фонда.

Поэтому нынешняя котировка находится значительно выше обоих ориентиров. Если Brent продолжит держаться возле 90 долларов, нефтяной сектор Казахстана получает гораздо более благоприятную ценовую конъюнктуру, чем предполагалось при формировании бюджета.

Но здесь возникает проблема, которая для Казахстана сейчас едва ли не важнее самой цены.

Дорогой баррель, которого стало меньше

Казахстан одновременно сталкивается со снижением собственной нефтедобычи. По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, за первое полугодие добыча нефти составила 45,7 млн тонн, или 91,6% от уровня годом ранее. При этом общие страновые потери удалось сократить с 4,9 млн до 3,3 млн тонн.

Объем добычи на год также пришлось скорректировать. Если ранее в экономическом плане фигурировала цифра 100,5 млн тонн, то теперь Минэнерго ожидает около 96-98 млн тонн нефти, газоконденсата и смеси легких углеводородов.

Получается парадоксальная ситуация: мировая цена растет, но Казахстан одновременно теряет часть физического объема добычи. Поэтому повышение стоимости барреля не означает пропорционального роста экспортной выручки.

По оценке эксперта Олжаса Байдильдинова, за семь месяцев Казахстан недодобрал около 5,4 млн тонн нефти и газоконденсата. При условной цене 80 долларов за баррель это означает не менее 3,2 млрд долларов недополученной выручки.

С учетом снижения добычи газа и переработки на нефтегазохимических предприятиях оценка потерь, по его словам, превышает 3,5 млрд долларов, причем около трети этой суммы приходится на прямые потери бюджета.

Что высокая цена нефти дает Нацфонду

В 2026 году план поступлений в Нацфонд составляет 4,1249 трлн тенге, из них 4,1238 трлн тенге приходится на налоговые поступления.

При этом весь объем нефтяных доходов не направляется непосредственно в бюджет. На 2026 год установлен гарантированный трансферт из Нацфонда в размере 2,77 трлн тенге, а целевые трансферты не предусмотрены.

При цене нефти около 90 долларов разница между поступлениями в фонд и установленным трансфертом становится особенно важной: чем выше нефтяная выручка, тем больше средств при прочих равных условиях остается в Нацфонде.

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