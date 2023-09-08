Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 сентября

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 8 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,48 тенге, евро – 497,64 тенге, рубля – 4,72 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге тенге, продажи – 467,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,61 тенге, продажи – 4,81 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 502 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,73 тенге.

Читайте также

Новую методику расчета среднемесячной зарплаты разработали в Бюро нацстатистики

Страховые компании Казахстана будут проходить регулярные стресс-тестирования

Цены на нефть выросли из-за заявления Саудовской Аравии и России

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Досаеву пожаловались на полупустые школьные автобусы в Алматы
Досаев отреагировал на сообщения о полупустых школьных автобусах в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления