Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 8 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,48 тенге, евро – 497,64 тенге, рубля – 4,72 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге тенге, продажи – 467,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,61 тенге, продажи – 4,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,73 тенге. Читайте также Новую методику расчета среднемесячной зарплаты разработали в Бюро нацстатистики Страховые компании Казахстана будут проходить регулярные стресс-тестирования Цены на нефть выросли из-за заявления Саудовской Аравии и России

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