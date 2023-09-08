Новую методику расчета среднемесячной зарплаты разработали в Бюро нацстатистики

Бюро национальной статистики разработало новую Методику расчета среднемесячной заработной платы работников, сообщает Zakon.kz.

Среднемесячная номинальная заработная плата – это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах.

Информационной базой для расчета среднемесячной заработной платы являются первичные статистические данные общегосударственных статистических наблюдений предприятий, административные данные.

Алгоритм расчета среднемесячной зарплаты

В методике приведены расчеты следующих видов заработных плат:

среднемесячная номинальная заработная плата;

медианная заработная плата;

модальная заработная плата;

децильный коэффициент;

гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате;

среднечасовая заработная плата;

коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате.

Среднемесячная номинальная заработная плата рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников.

При этом рассчитываются два индекса оплаты труда: номинальный и реальный.

Индекс номинальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение среднемесячной заработной платы в отчетном периоде к среднемесячной заработной плате базисного периода.

Индекс реальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение номинальной заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом с учетом изменения цен. Характеризует покупательную способность номинальной заработной платы. Определяется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Медианная зарплата

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.



Для расчета медианной заработной платы сначала определяется медианный интервал, в пределах которого находится медианная заработная плата. Для этого сумма частот (общая численность работников, которым начислена заработная плата) делится пополам, и на основе последовательного накопления (суммирования) частот интервалов (численности работников, соответствующей каждому интервалу), начиная с первого, находится интервал, который содержит 50% работников, то есть - где расположена медианная заработная плата.

Модальная зарплата

Модальная заработная плата – размер заработной платы, наиболее часто встречающаяся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы.

Для расчета модальной заработной платы определяется модальный интервал, в пределах которого находится модальная заработная плата. Модальным является интервал начисленной заработной платы, который включает в себя наибольшую численность работников.

При этом гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате показывает разницу между заработной платой женщин и мужчин, измеряется в процентах,

Коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате характеризует степень неравномерности распределения заработной платы и концентрации доходов у отдельных групп работников.

Альтернативный показатель среднемесячной зарплаты

Альтернативная оценка показателя среднемесячной заработной платы производится на основе административных данных по юридическим лицам (база обязательных пенсионных отчислений) информационной системы Министерства труда и социальной защиты.

При ее расчете используются административные данные по обязательным пенсионным отчислениям в разрезе работодателей по месту их фактического ведения деятельности по последней дате платежа.

Альтернативный показатель среднемесячной заработной платы используется Бюро для оценки среднемесячной заработной платы на ежемесячной основе по видам экономической деятельности и регионам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 сентября.

Ранее мы рассказали, в каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге.